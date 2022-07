L’icône olympique britannique Farah révèle un faux nom et un passé de traite des êtres humains (VIDEO)

Farah a fait l’aveu choquant des médias britanniques

La légende britannique de la course longue distance, Sir Mo Farah, a déclaré qu’il avait été victime d’un trafic illégal vers le Royaume-Uni et contraint à une vie de servitude domestique à l’âge de neuf ans.

Le quadruple médaillé d’or olympique a déjà raconté comment il a quitté son pays natal, la Somalie, à l’âge de huit ans pour retrouver son père après avoir été envoyé à Londres avec deux de ses cinq frères et sœurs pour chercher une vie meilleure.

Mais dans un documentaire de la BBC intitulé “The Real Mo Farah” qui sera diffusé à la télévision britannique mercredi, l’icône de la piste de 39 ans a rappelé comment un étranger l’avait trafiqué vers la capitale britannique sous le nouveau nom d’emprunt que le public connaît. d’ici aujourd’hui.

“La plupart des gens me connaissent sous le nom de Mo Farah, mais ce n’est pas mon nom ou ce n’est pas la réalité”, a expliqué Farah, qui a dit qu’il avait été motivé par ses enfants pour raconter son histoire.

“La vraie histoire est que je suis né au Somaliland, au nord de la Somalie, sous le nom de Hussein Abdi Kahin. Malgré ce que j’ai dit dans le passé, mes parents n’ont jamais vécu au Royaume-Uni.”

Farah dit qu’il a été maltraité à son arrivée en Grande-Bretagne par un couple marié pour qui il travaillait, mais qu’il a été sauvé par un professeur d’éducation physique nommé Alan Watkinson qui l’a également aidé à demander la citoyenneté britannique en tant que Mo Farah.

“Quand j’avais quatre ans, mon père a été tué pendant la guerre civile, vous savez, en tant que famille, nous avons été déchirés”, dit Fara.

“J’ai été séparé de ma mère et j’ai été amené illégalement au Royaume-Uni sous le nom d’un autre enfant appelé Mohamed Farah.”

Alors que la guerre faisait rage en Somalie, Farah et son frère jumeau Hassan auraient été envoyés vivre dans le pays voisin Djabouti avec leur oncle pour leur propre sécurité.

Une femme s’est rendue plusieurs fois dans la maison pour l’observer, et on a dit à Farah qu’elle l’emmènerait bientôt en Europe pour vivre avec sa famille pendant qu’il serait rebaptisé Mohamed.

“En tant qu’enfant, vous ne pensez jamais au-delà de ce qu’on vous a dit” Farah a déclaré, avant de décrire la dure réalité qui l’attendait à son arrivée sur les côtes britanniques.

“J’avais toutes les coordonnées de mon parent et une fois que nous sommes arrivés chez elle, la dame me l’a enlevée et juste devant moi, elle l’a déchirée et l’a mise à la poubelle, et à ce moment-là, j’ai su que j’avais des ennuis “, dit Fara.

“La famille signifie tout pour moi et, vous savez, en tant que parent, vous apprenez toujours à vos enfants à être honnêtes, mais j’ai l’impression d’avoir toujours eu cette chose privée où je ne pourrais jamais être moi et dire ce qui s’est réellement passé.”

“Je le garde depuis si longtemps, c’est difficile parce que tu ne veux pas y faire face et souvent mes enfants posent des questions, ‘Papa, comment ça se fait?’ Et vous avez toujours une réponse à tout, mais vous n’avez pas de réponse à cela.”

L’épouse de Farah, Tania, aurait remarqué des trous dans son histoire familiale précédente. Avant leur mariage en 2010, elle s’est rendu compte qu’il y avait “beaucoup de pièces manquantes” à l’histoire de Farah et finalement “l’a épuisé” en disant la vérité.

Farah était préoccupé par son statut d’immigration maintenant que ses aveux ont été révélés, mais le ministère de l’Intérieur britannique a déjà confirmé que “aucune mesure ne sera prise contre Sir Mo et suggérer le contraire est faux.”

Héros des Jeux olympiques de Londres 2012 et de Rio 2016, où il a remporté la médaille d’or du 5 000 et du 10 000 mètres, Farah n’a pas réussi à se qualifier pour l’édition Tokyo 2020 du spectacle d’athlétisme.

Ces dernières années, Farah a été confronté à des questions sur son association avec l’ancien entraîneur américain en disgrâce Alberto Salazar, qui a été banni pour violations antidopage en 2019.

Farah a toujours nié tout acte répréhensible pendant la période où il s’est entraîné avec Salazar, et lui-même n’a jamais fait face à aucune accusation.