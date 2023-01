L’icône indienne Bhaichung Bhutia rend de riches hommages au légendaire Pelé

Des hommages émotionnels ont afflué de toutes parts à la mémoire du légendaire Pelé avec l’icône du football indien Bhaichung Bhutia se souvenant de la “perle noire” comme du “vrai roi” du jeu tandis que pour le légendaire joueur de cricket Sachin Tendulkar, il n’y en aura pas un autre comme lui.

L’un des plus grands de tous les temps et le seul footballeur à avoir remporté trois Coupes du monde, Pelé est décédé à l’âge de 82 ans après une longue bataille contre le cancer du côlon.

Bhutia a eu l’occasion d’interviewer Pelé lors de sa dernière visite en Inde en 2018.

“J’ai eu l’occasion de l’interviewer pour une conférence au sommet à Delhi. C’était une personne tellement merveilleuse et terre-à-terre, il m’a parlé pendant près de 40 minutes”, se souvient Bhutia lors d’une interaction avec PTI.

« La conversation était plus sur le football, sa vie et un peu sur le football indien. Il avait un grand sens de l’humour. Je lui ai posé des questions sur son voyage en Inde, mais il ne se souvenait pas où et dans quelle ville il avait joué et quel en était le résultat. À cause de l’âge, d’accord.”

« Il était un vrai roi et Dieu pour nous. C’était une personne tellement humble et douce. C’est définitivement une grosse, grosse perte pour le football et la fraternité. Il est l’un des plus grands joueurs et administrateurs que nous ayons eu. Il était un excellent modèle sur et en dehors du terrain. Il a inspiré des millions et des millions.”

C’était sa dernière visite en Inde, qui a eu lieu trois ans après avoir été félicité à Kolkata, puis avoir assisté à la finale inter-écoles de la Subroto Cup dans la capitale.

“La première fois, il était en forme, mais la deuxième fois, il est venu en fauteuil roulant”, a ajouté Bhutia.

Tendulkar s’est également souvenu de l’héritage de Pelé.

“Une grande perte non seulement pour le football mais pour tout le monde du sport. Il n’y en aura jamais d’autre ! Votre héritage vivra pour toujours. Repose en paix Pelé !”, a écrit Tendulkar sur son compte Twitter.

La ville folle de football de Kolkata a vu Pelé en action en 1977 lorsqu’il a joué contre Mohun Bagan dans un match d’exhibition qui s’est avéré être son avant-dernière sortie.

La fièvre du football avait atteint un crescendo alors que Pelé était accueilli en héros à l’aéroport et qu’environ 90 000 personnes se pressaient à Eden Gardens pour observer son flair magique.

L’ancien attaquant indien Shyam Thapa, qui a marqué le premier but de ce match, a été dévasté par la nouvelle.

« Je suis complètement dévasté. J’ai tellement de chance d’avoir joué avec lui, je ne peux pas oublier cette soirée à Eden Gardens. Il avait un charisme en lui”, a déclaré Thapa.

Avant ce match mouvementé du 24 septembre 1977, Thapa, un loyaliste du Bengale oriental, a fait la une des journaux pour devenir le footballeur le mieux payé après avoir été signé par son rival Mohun Bagan pour un montant record.

Et sa seule raison de rejoindre Mohun Bagan était Pelé.

“Pelé était la seule raison pour laquelle j’ai quitté mon club préféré du Bengale oriental les larmes aux yeux”, a déclaré Thapa.

“Dhiren-da (le secrétaire général de Mohun Bagan, Dhiren Dey) m’a alors fait une offre record – Rs 50 000 – pour rejoindre Mohun Bagan, disant qu’il amènerait le New York Cosmos de Pelé pour jouer un match d’exhibition ici.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)

“J’ai remboursé la foi en marquant le premier but. Et, lors de la cérémonie de félicitation du soir, alors que mon nom s’appelait, Pelé a refusé de me serrer la main. “Tu es mon ennemi, tu as marqué le but contre nous”, m’a dit Pelé dans une veine plus légère. Il se souvenait distinctement de mon maillot numéro 22.”

Plus tard, il m’a tiré et m’a étreint et m’a dit ‘tu as bien joué, continue comme ça'”.

Son ancien coéquipier Pradip Chowdhury s’est également souvenu de ce match et a déclaré: “Il a plu pendant trois jours et il a laissé Eden Gardens boueux.”

“Mais avec 90 000 fans remplis à craquer le stade, le match a commencé. La passion du football avait atteint un sommet jamais atteint.”

Les joueurs de Mohun Bagan sont restés nerveux et le légendaire PK Banerjee, qui était l’entraîneur de l’équipe, leur a donné un mantra, se souvient-il.

“Nous étions tous très nerveux, nous a dit PK da : ‘ne paniquez pas, jouez pour la fierté, vous êtes ici pour représenter le pays. Ce match restera gravé dans l’histoire et tout le monde continuera à parler de ce match.

“Sa première vue nous a tous laissés bouche bée. Tout le monde doit partir un jour. Je prierai pour sa paix éternelle”, a déclaré Chowdhury.

“Beaucoup de choses ont été dites sur le match, mais je dirais que l’accueil qu’il a reçu à l’aéroport était sans précédent. Aucun chef d’Etat ni aucun dignitaire n’a bénéficié d’un tel accueil. La passion avait atteint son apogée”, a déclaré Gautam Sarkar, ancien footballeur indien.

Un autre ancien joueur national, Dipendu Biswas, a déclaré : « C’est la plus grande star du sport, un vrai Mahasamrat (roi) du football. Il n’y a pas de footballeur qui ne soit pas influencé par lui. Récemment, nous avons vu des affiches géantes de lui, lui souhaitant « guérissez bientôt » dans les galeries de la Coupe du monde du Qatar. C’est la fin d’une époque.”

Le gardien indien Gurpreet Singh Sandhu a déclaré: “C’est une icône – pas seulement de notre sport, mais de notre monde – qui a disparu. Soyez tranquille, King Pele, et merci pour tout ce que vous avez fait pour notre jeu.”

Le défenseur indien Sandesh Jhingan a également pleuré la perte et a tweeté : « Une légende est partie, une époque s’est terminée. Mais son héritage restera à jamais. Je serai toujours reconnaissant d’avoir la chance d’être connecté d’une toute petite manière avec la Fondation Pelé. Que son âme repose bien.”

Des hommages ont également été rendus par Yuvraj Singh, star de la Coupe du monde de cricket, vainqueur de la Coupe du monde de cricket, et l’ancien entraîneur Ravi Shastri, entre autres.

“Merci pour tout #Légende. Vous nous manquerez à jamais. Un footballeur trois fois vainqueur de la coupe du monde et une beauté intemporelle sur le terrain. Vous étiez la raison pour laquelle des millions de personnes ont commencé à jouer au jeu. Repose en paix le #GOAT #Pele”, a tweeté Yuvraj.

« Perte irremplaçable pour le monde du sport. Le battement de coeur du football. Un magicien qui a hypnotisé et inspiré des générations”, a écrit Shastri.

