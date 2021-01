Cicely Tyson, l’actrice lauréate d’un Emmy et d’un Tony Award, est décédée. Elle avait 96 ans.

E! News a obtenu une déclaration de son manager Larry Thompson annonçant son décès le jeudi 28 janvier. Sa déclaration disait: «J’ai géré la carrière de Mlle Tyson pendant plus de 40 ans, et chaque année était un privilège et une bénédiction». Thompson a ajouté: « Cicely a pensé à son nouveau mémoire comme un arbre de Noël décoré de tous les ornements de sa vie personnelle et professionnelle. Aujourd’hui, elle a placé le dernier ornement, une étoile, au sommet de l’arbre. »

Elle a publié ses mémoires, Juste comme je suis, mardi 26 janvier.

Tyson a remporté un Emmy Award en 1974 pour la meilleure actrice principale dans un drame pour L’autobiographie de Mlle Jane Pittman, et a remporté plus d’une douzaine de nominations aux Emmy depuis lors, dont cinq pour son apparition dans ABC’s Comment échapper au meurtre aux côtés de Viola Davis.

Elle est entrée dans l’histoire en tant qu’actrice noire dans l’industrie du divertissement. Après avoir été nominée pour l’actrice principale dans une série dramatique Emmy en 1995 pour NBC’s Douce justice, il a fallu près de deux décennies pour qu’une autre actrice noire soit nominée dans cette catégorie. Kerry Washington a eu l’honneur en 2013.