« L’icône gay des temps modernes »: Jennifer Coolidge offre un camp et ravit les fans au festival Vivid de Sydney

Quand Garth Saville a appris que Jennifer Coolidge venait à Sydney : « Je pense que tous nos petits jus de camp ont en quelque sorte débordé. C’était très excitant.

Saville, ainsi que ses collègues drag queens Coolidge et sosies en perruques blondes et paillettes roses, faisaient partie de la foule à guichets fermés de 9 000 personnes au stade Aware Super Theatre de Sydney samedi soir.

Jordan Calvert est venu de Melbourne pour entendre « l’icône gay des temps modernes ».

La base de fans queer de Coolidge était fortement représentée, tout comme les nombreux Australiens de tous âges qui sont devenus accros à l’émission qui a alimenté la renaissance de la carrière de l’homme de 61 ans.

(LR) Jennifer Coolidge ressemble à Garth Saville, Carolyn, Dan et Sandi. Photographie: Natasha May / The Guardian

Coolidge est apparue à Sydney, aux côtés de son ami de longue date Mike White, l’écrivain et réalisateur de The White Lotus, en conversation avec Benjamin Law dans le cadre du festival Vivid de Sydney.

Et la soirée n’a pas déçu ses fans.

C’était « tout ce à quoi vous vous attendiez », dit Calvert.

Coolidge a partagé avec le public que le secret derrière son sex-appeal durable était «un pur déni».

« Je pense qu’il y a une chose qui peut vous garder éternellement jeune et vous garder éternellement sexy. Et c’est du pur déni », a-t-elle déclaré à la foule.

« Juste vieillir ou quoi que ce soit, si vous aimez juste, rejeter, vous savez? Et c’est ce que c’est. Je pense que j’ai un meilleur déni que n’importe qui sur cette planète. Et cela m’aide à fonctionner à tous les niveaux.

Coolidge était ouverte sur le fait qu’elle a souvent lutté avec ses démons personnels.

Mike White et Jennifer Coolidge au festival Vivid de Sydney. Photographie : Anna Kucera/Destination NSW

Mais la covergirl du numéro des 100 personnes les plus influentes de Time de cette année, dit qu’elle exerce son influence en étant ouverte sur les moments difficiles auxquels elle est confrontée, y compris la période de dépression qui l’a amenée à presque décliner le rôle de Tanya McQuoid dans Lotus.

« Je veux que tout le monde connaisse toutes mes histoires déprimantes. Parce que je pense que cela aidera les gens », a-t-elle déclaré.

« Je sais qu’il y a un groupe de personnes positives dans le public qui n’en ont pas besoin. Mais j’ai l’impression que je suis une bonne histoire pour quelqu’un qui a eu beaucoup de mal. J’ai eu beaucoup de mal à fonctionner pendant de nombreuses années, parce que je ne pensais tout simplement pas que j’avais une chance en enfer.

Créations en pain d’épice de Tanya et Greg dans The White Lotus. Photographie: histoire Instagram de Benjamin Law

De ce lieu d’expérience, Coolidge avait de sages conseils pour tous les artistes essayant de se sortir d’une période de doute de soi.

« Cela va être quelque chose que je pourrais regretter d’avoir dit, mais je pense que l’une des meilleures choses pour guérir le doute de soi est simplement d’aller dans de très mauvaises choses.

« Je parle de pièces dont vous entendez parler et qui sont terribles. Allez vers eux.

« Des émissions à la télévision qui sont terribles. Regarde-les.

« Non, parce que je vais vous dire comment j’ai eu cette idée. J’étais comme, à l’université, et je me détestais. Et je doutais tellement de moi, et de toute façon, je suis allé à cette terrible production d’Oliver.

Coolidge a offert au public son impression de la terrible interprétation du thème principal. «Je veux dire, tout le monde était mauvais dedans – tout le spectacle – je veux dire, j’avais l’impression que les mers s’étaient séparées. J’avais l’impression d’avoir une chance dans ce monde.

Un autre membre du public, Art, a déclaré à Guardian Australia que c’était précisément la vulnérabilité et l’authenticité de Coolidge parlant de sa vie qui résonnaient avec sa base de fans.

Une autre superfan australienne, Kristy Diffey d’Australie-Occidentale, a exprimé son appréciation pour Coolidge et la série à travers ses talents de pâtissière.

À la fin de l’entretien, White a reçu le pain d’épice de Diffey mettant en vedette l’un des moments les plus mémorables de la première saison: lorsque le directeur de l’hôtel Armond – joué par l’acteur australien Murray Bartlett – a déféqué dans la valise de son invité le plus insupportable. Coolidge a reçu une version cookie de son personnage.

Décrivant ce qu’elle voyait, Coolidge a déclaré: « C’est Tanya et un dauphin et moi sur une Vespa avec mon amant hideux. Oh mon dieu, c’est Greg ! Wow, je vais lui bouffer la tête.