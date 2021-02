David Beckham a signé un accord lucratif pour être le visage médiatique de l’État controversé du Golfe du Qatar, peut révéler The Mail on Sunday.

On pense que l’ancien capitaine de football anglais s’est vu offrir au moins 10 millions de livres sterling pour être l’ambassadeur du pays, avec un rôle majeur dans la promotion de la Coupe du monde de l’année prochaine.

Mais Beckham, qui en 2007 a annoncé qu’il était « très honoré d’avoir l’étiquette d’icône gay », risque d’être condamné pour avoir conclu un accord avec un pays où l’homosexualité est illégale et, en vertu de la charia, passible d’emprisonnement, de flagellation ou même de mort.

David Beckham avec Nasser-Al Khelaifi lors d'un match au Qatar en 2019.

Des sources proches de l’accord discuteraient d’une stratégie pour annoncer un accord, après avoir craint que la mauvaise image du Qatar ne ternisse la marque Beckham, soigneusement cultivée.

Outre les allégations de violations des droits de l’homme et de corruption, le traitement réservé aux homosexuels par l’État du Moyen-Orient a conduit à le désigner comme le deuxième pays le plus dangereux à visiter pour la communauté LGBTQ +. Les relations sexuelles hors mariage pour les couples hétérosexuels sont également passibles d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

Des sources affirment cependant que Beckham, 45 ans, a reçu l’assurance que le pays assouplissait sa politique sur ces questions.

Les discussions entre les conseillers de Beckham et le comité qatari chargé des préparatifs de la Coupe du monde se poursuivent depuis plus d’un an. Après avoir discuté des options, y compris le parrainage de son équipe de football américaine Inter Miami, ils auraient conclu un accord personnel avec la star. Une source qatari a déclaré: «Il s’agit d’un accord qui est censé être top secret. Il est gardé silencieux jusqu’à ce qu’il y ait une opportunité de l’atterrir sans que le PR de David soit trop affecté.

«Eh bien, c’est l’espoir de toute façon. Le Qatar est entre ses mains. Il y a des inquiétudes quant à sa réputation, mais il y a assez d’argent sur la table pour que l’optique ne compte pas autant.

« Cela dit, il sera officiellement débarqué à un moment opportuniste. »

Une autre source a déclaré: « David a tellement de transactions importantes que vous vous demandez pourquoi il en voudrait une comme celle-ci. »

Une préoccupation majeure pourrait être la réaction à tout accord avec le Qatar parmi les nombreux amis homosexuels de haut niveau de l’ancien footballeur, dont Sir Elton John, qui l’accueille sur son yacht dans le sud de la France chaque été.

Beckham, d’une valeur estimée à 360 millions de livres sterling, est connu pour être un visiteur fréquent dans l’État du Golfe – il a mis fin à sa carrière de joueur avec l’équipe de France du Qatar, le Paris Saint-Germain, en 2013.

Il est également un ami proche du président du club, Nasser-Al Khelaifi, et le couple a été vu ensemble lors de matchs de football ces dernières années.

La star, mariée à Spice Girl devenue créatrice de mode Victoria depuis 21 ans, n’a pas caché son soutien à la prochaine Coupe du monde qui se déroulera au Qatar, malgré les conditions de travail médiocres et dangereuses du personnel migrant travaillant sur les nouveaux stades où se dérouleront les matches. S’exprimant en décembre 2019, il a déclaré: « C’est l’objectif de la Coupe du monde: donner aux pays la chance d’accueillir la plus grande compétition du jeu.

« Cela change les économies, change la vie des gens, change l’expérience des fans et donne aux gens l’occasion de découvrir le football dans des endroits que vous ne vous attendez pas à visiter.

« Cela a donné au Qatar l’occasion de faire quelque chose de si spécial et, comme vous le voyez, quelque chose d’unique est vraiment créé ici.

« Il y aura beaucoup d’enfants au Qatar qui verront leur propre équipe nationale jouer à des matchs et diront » peut-être que ça pourra être moi un jour « . »

L’année dernière, plusieurs rapports faisaient état d’un accord de parrainage de 150 millions de livres sterling entre le Qatar et l’équipe de football américaine Inter Miami ou le pays achetant une participation dans le club, mais aucun n’a abouti.

Hier soir, un porte-parole de Beckham a refusé de commenter.