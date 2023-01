L’icône du sprint olympique “manque des millions sur le compte d’investissement” – médias

Il existe des divergences majeures avec un compte appartenant à Usain Bolt, selon un rapport en Jamaïque

Une enquête a été lancée en Jamaïque après que la légende du sprint olympique Usain Bolt aurait été informée que des millions de dollars manquaient sur l’un de ses comptes d’investissement. Selon les médias locaux, le scandale concerne la société d’investissement jamaïcaine Stocks and Securities Limited (SSL), où un ancien employé a été impliqué dans des allégations de fraude.

Le directeur de Bolt, Nugent Walker, a confirmé jeudi les développements au média national The Gleaner, affirmant que Bolt avait pris connaissance du problème un jour auparavant et que la police et des spécialistes financiers avaient été appelés. “[Bolt] est dans cette entité depuis plus de 10 ans… L’ensemble de son portefeuille est en cours de révision », Walker a ajouté.

The Gleaner a rapporté qu’un ancien employé de SSL a été impliqué dans “fraude massive… y compris les sommes manquantes sur les comptes de Bolt”, bien qu’aucune autre information n’ait été disponible, y compris sur les montants exacts impliqués ou la période couverte par l’enquête.

Bolt, 36 ans, a pris sa retraite de la compétition après les Championnats du monde 2017 à Londres. Il a remporté huit médailles d’or olympiques remarquables au cours de sa carrière et reste le détenteur du record du monde du 100 m et du 200 m.

Bolt était la plus grande star de l’athlétisme de loin pendant ses jours de course, encaissant 33 millions de dollars en 2016 seulement grâce à des prix en argent, des apparitions et des parrainages. Il revendique des accords lucratifs avec des entreprises telles que le géant des vêtements de sport Puma, et sa valeur nette globale serait d’environ 90 millions de dollars.

Il a été rapporté en août que Bolt avait déposé des demandes aux États-Unis pour déposer des images de sa célèbre célébration “Lightning Bolt”, en vue de vendre des marchandises et d’autres produits utilisant le logo.