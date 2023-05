L’icône du sprint Donovan Bailey se joint à l’offre pour acheter les Sénateurs d’Ottawa

L’icône du sprint Donovan Bailey, le dernier Canadien à avoir remporté l’or olympique au 100 mètres, dit qu’il s’est joint à l’une des offres d’achat des Sénateurs d’Ottawa.

Bailey a tweeté vendredi qu’il s’était joint à l’offre menée par le producteur basé à Los Angeles Neko Sparks et le rappeur Snoop Dogg pour acheter le club de la LNH.

Il a confirmé plus tard son implication dans une interview avec CBC Ottawa News à 6 heures.

« Je sais pertinemment [what it’s like] pour remplir les stades du monde entier. Nous allons donc nous assurer que c’est la meilleure équipe, la meilleure base de partisans de toute la LNH », a promis Bailey.

Je suis ravi d’annoncer que je rejoindrai le premier groupe de propriétaires dirigé par des Noirs avec @SnoopDogg et < a href="https://twitter.com/Neko_Sparks?ref_src=twsrc%5Etfw">@Neko_Sparks dans notre offre pour acheter les Sénateurs d’Ottawa #THEChamp#undisputed< /a> #ownership #RunningThingsPodcast # Sens pic.twitter.com/S3A70X1iAL —@donovanbailey

Aujourd’hui âgé de 55 ans, Bailey a remporté le double d’or aux Jeux olympiques d’été de 1996 à Atlanta, remportant les relais masculins du 100 m et du 4×100 m.

Son temps de 9,84 secondes au 100 mètres a établi un record du monde à l’époque.

Bailey a pris sa retraite du sprint de compétition en 2001 et a depuis été intronisé au Panthéon des sports canadiens. Il a également été nommé membre de l’Ordre du Canada l’an dernier.

L’icône du sprint canadien Donovan Bailey, vu ici après avoir remporté une course en 1995, a confirmé vendredi qu’il s’était joint à une offre pour acheter les Sénateurs d’Ottawa. (Thomas Kienzle/Associated Press)

Sauté sur l’occasion

Lundi était la date limite pour soumettre des offres pour l’achat des Sénateurs, qui ont été mis en vente à la suite du décès du propriétaire Eugene Melnyk en mars dernier.

On estime que l’équipe pourrait être vendue pour plus d’un milliard de dollars.

Bailey a cité l’importance de faire partie d’une offre dirigée par les Noirs pour une équipe sportive professionnelle. La légende de la NBA, Michael Jordan, est actuellement le seul propriétaire majoritaire noir d’une grande franchise sportive.

« Des gens comme Magic Johnson et Michael Jordan – pour ne citer que quelques athlètes qui sont devenus propriétaires – sont des gens qui m’ont toujours inspiré », a déclaré Bailey vendredi.

« Alors, quand cette opportunité s’est présentée avec Neko et avec Snoop, j’ai sauté dessus. »

Sparks est le directeur de la technologie de Pixel Lime, qui se décrit comme « une société de production multimédia et de technologie immersive de pointe » et répertorie Universal Studios, le service postal des États-Unis et la franchise de jeux Angry Birds parmi ses clients.

Selon Afrotech, Sparks a consacré près de 15 ans à divers secteurs technologiques, notamment l’intelligence artificielle, la technologie blockchain, la réalité augmentée et les médias interactifs.

Le producteur de Los Angeles Neko Sparks, qui est à l’origine de l’une des offres d’achat des Sénateurs d’Ottawa, est un « entrepreneur intrépide », dit Bailey. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

« Il prend des risques »

« J’aime le fait que Neko soit un entrepreneur intrépide. C’est un investisseur. Il prend des risques », a déclaré Bailey.

« Il essaie d’englober une grande partie de la communauté et de faire beaucoup de choses pour la culture lors de l’achat de cette équipe sportive. »

Le groupe à l’origine de la candidature dirigée par Sparks a déjà rencontré des membres de Kitigan Zibi Anishinābeg, une Première Nation près de Maniwaki, au Québec. Les Algonquins de Kitigan Zibi font partie d’une revendication de titre en suspens déposée en 2016 qui englobe une partie du centre d’Ottawa, y compris les plaines LeBreton, où un nouvel aréna de la LNH pourrait être construit.

Snoop Dogg a également déclaré qu’une partie de sa motivation pour rejoindre l’offre de propriété était de développer le jeu parmi les jeunes noirs et de lancer une ligue de jeunes aux États-Unis.

Fan dévoué des Maple Leafs de Toronto, Bailey a déclaré qu’il serait toujours difficile de changer d’allégeance si sa candidature était retenue, en particulier lorsque les deux clubs s’affrontent.

« Je suis un fan des Leafs à 100 % aujourd’hui, mais je suis définitivement d’accord avec le fait d’être un fan des Sens », a-t-il déclaré. « Parce que cela signifie un peu plus ! Un tout petit peu plus.