L’icône du Sprint accusée d’être “raciste noire”

Michael Johnson a été mis au pilori en ligne pour ses commentaires sur le Nigérian Tobi Amusan

La légende de l’athlétisme Michael Johnson, qui est noir, a frappé après avoir été accusé de “racisme” pour avoir remis en question la série de temps records réalisés lors des récents championnats du monde en Oregon, y compris celui du coureur de haies nigérian Tobi Amusan.

Johnson, quadruple médaillé d’or olympique qui a également remporté huit titres de champion du monde au cours de sa carrière, a déclaré dans son rôle d’expert à la télévision et sur les réseaux sociaux qu’il soupçonnait que des horloges de chronométrage défectueuses pourraient être à blâmer après qu’Amusan ait écrasé le 100 m haies féminin. record du monde dans sa demi-finale, tandis que la moitié du reste du peloton a également enregistré des records personnels.

Amusan était apparue aussi choquée que quiconque de battre le record établi par l’Américaine Kendra Harrison en 2016 de 0,08 seconde, dans une course qui était presque trois dixièmes de seconde plus rapide qu’elle n’avait jamais enregistré auparavant dans sa carrière.

Johnson, cependant, était sceptique et s’est rendu sur les réseaux sociaux peu de temps après pour exprimer son opinion.

“Je ne crois pas que les temps de 100h soient corrects“, a écrit Johnson sur Twitter. “Record du monde battu par .08 ! Ensemble de 12 PB. 5 Records nationaux établis. Et Cindy Sember cite après son PB/NR ‘I throughly [sic] Je courais lentement ! Tous les athlètes avaient l’air choqués.”

“La manche 2 nous a d’abord montré un temps gagnant de 12,53. Quelques secondes plus tard, il affiche 12h43. Arrondir par .01 est normal. .10 n’est pas“, a-t-il ajouté plus tard.

Si Michael Johnson avait un problème avec la minuterie ou l’horloge, il aurait simplement revu et vérifié avec sa propre minuterie ou sumn. Mais non, il a dû ouvrir la bouche waaa et discréditer la victoire de Tobi Amusan — Fléau (@Sujodamystique) 25 juillet 2022

Michael Johnson Êtes-vous naturellement aussi stupide ou devez-vous faire des efforts ? Pourquoi ne canalisez-vous pas votre énergie pour vous remettre de votre AVC, raciste noir ! Toby Amusan est détenteur du record du monde et vous ne pouvez rien y faire. https://t.co/q7bDB9tZOQ – Papa mince 🖤 (@kvngs_man) 25 juillet 2022

Amusan a couru encore plus vite dans la finale, enregistrant un temps de 12,06 – bien que cela n’ait pas compté pour un record du monde car il était assisté par le vent.

La Nigériane a déclaré plus tard que la marque de chaussures qu’elle portait, qui étaient conçues pour de plus longues distances et qu’elle portait en raison d’une blessure au talon, l’avait peut-être aidée à son époque.

C’était la deuxième fois en une semaine qu’un coureur de haies battait un record du monde avec des chaussures similaires.

Johnson, cependant, a été accusé d’avoir tenté de discréditer le dossier d’Amusan.

“Michael Johnson Êtes-vous naturellement aussi stupide ou devez-vous faire des efforts ?” une personne a écrit sur Twitter.

« Pourquoi ne canalisez-vous pas votre énergie pour vous remettre de votre AVC, raciste noir ! Toby Amusan est le détenteur du record du monde et vous ne pouvez rien y faire.”

Un autre a écrit : «Si Michael Johnson avait un problème avec la minuterie ou l’horloge, il aurait simplement revu et vérifié avec sa propre minuterie ou sumn. Mais non, il a dû ouvrir la bouche waaa et discréditer la victoire de Tobi Amusan.”

Le niveau de stupidité rencontré sur mon flux en ce moment est vraiment stupéfiant ! 😂 – Michael Johnson (@MJGold) 25 juillet 2022

En tant que commentateur, mon travail consiste à commenter. En interrogeant les temps de 28 athlètes (et non 1 athlète) en me demandant si le système de chronométrage fonctionnait mal, j’ai été agressé, accusé de racisme, et de remettre en cause le talent d’un athlète que je respecte et que je prédisais gagner. Inacceptable. Je passe à autre chose. – Michael Johnson (@MJGold) 25 juillet 2022

“Le niveau de stupidité rencontré sur mon flux en ce moment est vraiment stupéfiant!” a répliqué Johnson en ligne, ajoutant également que le torrent d’accusations qui lui étaient lancées était “inacceptable”.

« En tant que commentateur, mon travail consiste à commenter. En interrogeant les temps de 28 athlètes (et non 1 athlète) en me demandant si le système de chronométrage fonctionnait mal, j’ai été agressé, accusé de racisme, et de remettre en cause le talent d’un athlète que je respecte et que je prédisais gagner. Inacceptable. je continue.”

Johnson n’est pas étranger aux records du monde, ni même à ce qu’il faut pour les atteindre.

Le joueur de 54 ans est généralement considéré comme l’un des meilleurs sprinteurs de l’histoire et détenait auparavant des records du monde sur 200 m et 400 m, et était également le seul athlète masculin à avoir remporté ces deux épreuves aux mêmes Jeux olympiques – un exploit qu’il a réalisé à Atlanta en 1996.

Il travaille comme expert pour la BBC depuis 2001.