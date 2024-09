L’icône du soap Susan Lucci clôture le défilé de mode de Dennis Basso

Susan Lucci était la vedette finale du défilé du créateur Dennis Basso lors de la semaine de la mode à New York. Photo : Daniele Schiavello / Gorunway.com

L’icône du savon Susan Lucci a dominé le podium du défilé de mode de Dennis Basso sur Park Avenue, clôturant la collection avec une élégante déambulation devant des invités parmi lesquels Fern Mallis, la mondaine Fe Fendi, Kelly Bensimon et la puissante publiciste Susan Magrino.

Lucci, qui a joué Erica Kane dans « All My Children » de 1970 à 2011, nous raconte que pour sa démarche sur le podium, ils avaient une répétition le matin et elle s’entraînait dans sa loge.

« Dennis m’a dit de simplement être moi-même, de sourire et de m’amuser », nous a-t-elle dit.

Lucci portait une robe couture réalisée spécialement pour elle. Gregory Pace/Shutterstock

Lucci a été aperçu après le spectacle en train de remercier l’une des femmes qui travaillent dans l’atelier de Basso. Getty Images pour Dennis Basso

Elle a déclaré qu’elle était nerveuse après avoir chuté dans une énorme robe de bal lors du défilé Red Dress Collection 2019 de l’American Heart Association.

« Quand je suis sortie sur le podium et que j’ai atteint la fin, entre la musique et la foule, je tournais un peu trop et la robe de bal a pris vie à ce moment-là et j’ai attrapé mon talon et je suis tombée comme une poupée Raggedy Ann », se souvient-elle. « J’ai prié les dieux du podium de me laisser remonter et c’est ce que j’ai fait. »

Lucci et Basso sont amis depuis des années et elle dit qu’elle aime ses créations parce que « son travail est portable et raffiné à la fois ».

Le couple est ami depuis des années. Getty Images pour Dennis Basso

« C’est très féminin, élégant, séduisant, intemporel et actuel », nous a dit Lucci, qui arborait un look personnalisé.

Basso a déclaré qu’il venait de l’appeler et lui avait demandé de participer à l’émission.

« Quand vous demandez à quelqu’un de faire la finale et que ce n’est pas seulement une célébrité qui est payée, c’est différent quand vous le faites avec quelqu’un qui est votre ami », a-t-il déclaré. « Vous avez un lien personnel. »

Le défilé de mode de Basso a eu lieu sur Park Avenue. Photo : Daniele Schiavello / Gorunway.com

Basso dit qu’il a célébré le « vestiaire générationnel » cette saison. Photo : Daniele Schiavello / Gorunway.com

Lucci était nerveuse après avoir chuté dans une énorme robe de bal lors d’un événement de l’American Heart Association en 2019. Photo : Daniele Schiavello / Gorunway.com

Basso a célébré cette saison le « vestiaire générationnel », en choisissant des femmes âgées de 22 à 82 ans et en mélangeant ses looks de sa collection et ceux de sa ligne QVC.

Il dit avoir dit à Lucci lorsqu’il l’a appelée pour lui demander de participer : « Je célèbre les tenues vestimentaires générationnelles et les femmes d’un certain âge et tu es tellement magnifique et j’aimerais que tu sois sur le podium. »

« Elle montre qu’on peut être attirant à tout âge », a déclaré Basso.