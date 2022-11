L’icône du MMA affirme que les combattants russes sont détenus comme “otages” politiques

Fedor Emelianenko dit que le sport doit être séparé de la politique

L’icône des arts martiaux mixtes, Fedor Emelianenko, a déclaré que la communauté sportive mondiale doit permettre aux athlètes russes de concourir sans être gênés par des préoccupations sociopolitiques.

L’ancien champion des poids lourds PRIDE, 46 ans, qui devrait se battre pour la dernière fois de sa carrière légendaire dans les mois à venir, était auparavant en pourparlers pour organiser son combat de retraite sur la Place Rouge de Moscou avant que la ligue de combat qu’il représente, Bellator MMA, tiré revenir sur le plan peu après le début de l’action militaire de la Russie en Ukraine.

Les tensions persistantes entre la Russie et son voisin ont conduit à une vague de sanctions sportives imposées au pays, nombre de ses athlètes subissant des restrictions quant au lieu et à la manière dont ils peuvent concourir sur la scène internationale.

Et Emelianenko, qui est le président de l’Union russe de MMA, a appelé la Fédération internationale d’arts martiaux mixtes (IMMAF) à retirer sa suspension des athlètes russes et à leur permettre de participer à ses championnats 2023 – la plus grande compétition au monde pour les amateurs de combats martiaux mixtes. combattants artistiques.

S’adressant à l’agence de presse TASS, Emelianenko a déclaré que les jeunes combattants ne doivent pas être pris en otage par des événements indépendants de leur volonté.

“Jusqu’à récemment, le sport était séparé de la politique, mais nous sommes maintenant confrontés à une situation où les athlètes russes talentueux sont pris en otage par des problèmes publics et politiques entre les pays.», a déclaré Emelianenko.

“Tous les plans, espoirs et efforts énormes précédents ont été réduits à néant, la foi dans la justice des grands principes de l’Olympisme a été perdue.

“Nous pensons que les athlètes doivent affronter des adversaires dignes, car c’est le principe fondamental du développement du sport, et notre équipe nationale est l’une des plus fortes au monde.

“Une équipe nationale complètement compétitive et en constante évolution a été balayée du MMA mondial,” il ajouta.

“Je tiens à souligner que cette année, l’équipe nationale russe était composée d’athlètes dans le cadre du championnat national et qu’elle est prête à participer à tous les tournois mondiaux l’année prochaine.”

La demande d’Emelianeko intervient après que l’IMMAF a interdit les combattants de Russie et de Biélorussie en mars, à l’instar de diverses autres fédérations sportives et du Comité international olympique (CIO).

L’IMMAF a écrit à l’époque qu’il avait pris ces mesures “avec une grande tristesse”, mais a déclaré avoir pris cette mesure en signe de solidarité avec l’Ukraine.

“Nous croyons au pouvoir du sport pour unir les gens au-delà de la politique“, avait-il déclaré dans un communiqué de presse à l’époque.

“Cependant, la patrie de nos amis et collègues de la Ligue MMA d’Ukraine est attaquée et ils ont été contraints de ne pas participer à la Super Coupe de la semaine prochaine alors qu’ils se mettent à défendre leur pays..”

Emelianenko est une figure légendaire de l’histoire des arts martiaux mixtes et a compilé un record professionnel de 40-6 (1).