L’icône du hockey furieuse après l’autorisation des Russes pour la tournée européenne

Dominik Hasek a exprimé son opposition aux joueurs russes participant aux matchs de la NHL Global Series à Prague

Dominik Hasek, la star du hockey sur glace tchèque à la retraite considérée par beaucoup comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du sport, a réagi avec colère après que les joueurs russes de deux équipes de la LNH aient été autorisés à participer aux matchs de la série mondiale de la NFL qui se dérouleront à Prague en octobre. 7 et 8.

Le gouvernement tchèque s’était initialement opposé à ce que les joueurs russes soient autorisés à participer aux matchs de la ligue et aux séances d’entraînement publiques à Prague cette semaine, qui font partie d’une campagne de la LNH visant à étendre la portée de la ligue sur les marchés en développement.

Le ministère tchèque des Affaires étrangères avait même écrit à la LNH pour indiquer que les joueurs russes ne seraient pas les bienvenus, notant que le pays avait imposé des restrictions de visa aux Russes.

Nashville a un joueur russe sur sa liste, Yakov Trenin, tandis qu’Alexander Barabanov représente San Jose. Un troisième joueur russe, Evgeny Svechnikov, est à l’essai avec les Sharks.

Mais selon le sous-commissaire de la LNH, Bill Daly, toute opposition de ce genre aux joueurs de la LNH nés en Russie a été abandonnée, et c’est une décision qui sera bien accueillie par le directeur général des Sharks, Mike Grier.

“Nous sommes une équipe, donc s’ils disent que certains ne peuvent pas y aller, soit nous y allons tous, soit personne n’y va», a déclaré Grier la semaine dernière.

“Ce n’est pas la faute des joueurs. Ils n’ont rien fait de mal. Je ne pense pas qu’ils devraient être punis pour cela. Nous sommes avec eux, et nous sommes tous ensemble comme un seul ici.”

Mais le sentiment n’est pas tout à fait partagé par Hasek, le médaillé d’or olympique qui a passé de nombreuses saisons dans la LNH pour les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Detroit, entre autres.

“Malheureusement [we have to let them in]“, a écrit Hasek sur Twitter à propos des joueurs russes.

“Selon les lois de l’UE (qui dans ce cas remplacent les nôtres), s’ils viennent d’un autre pays de l’UE, nous devons les laisser entrer. C’est-à-dire si nous ne sommes pas en danger immédiat. Nous ne pouvions les arrêter à l’aéroport qu’en arrivant de l’extérieur de l’UE.”

Hasek a également affirmé mercredi que la présence des joueurs russes signifiait que la LNH avait «révélé son visage” et soutiendrait donc la campagne militaire russe en Ukraine.

Hasek avait précédemment demandé à la LNH d’intervenir dans l’affaire, mais il est entendu qu’il n’a reçu aucune réponse officielle de la ligue.

La LNH a cessé d’interdire les joueurs russes malgré de nombreuses autres fédérations sportives à travers le monde imposant diverses restrictions aux athlètes et équipes sportives russes depuis la fin février.

Deux matchs entre les Predators de Nashville et les Sharks de San Jose auront lieu à l’O2 Arena de Prague les 7 et 8 octobre. Deux autres matchs auront lieu en Finlande début novembre.