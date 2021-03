La légende du golf, Greg Norman, envisage de s’installer définitivement aux États-Unis et de se rendre dans sa maison natale d’Australie après avoir trouvé un acheteur pour son ranch de 40 millions de dollars dans le Colorado.

Le grand requin blanc du golf professionnel et son épouse, Kirsten «Kiki» Kutner, prévoient de finaliser la vente dans les semaines à venir, a rapporté le New York Post.

La nouvelle survient un mois après que le golfeur et entrepreneur a trouvé un acheteur pour son composé de 60 millions de dollars à Jupiter Island, en Floride.

Norman, 66 ans, a acheté la propriété du ranch Meeker, Colorado en 2004 pour 9,5 millions de dollars, ce qui a permis de dégager un profit considérable de la vente à venir.

Le domaine de 11900 acres, connu sous le nom de Seven Lakes Ranch, est sur et hors du marché depuis des années et a été coté en 2016 à un prix demandé de 55 millions de dollars, a rapporté Forbes.

La vente du « Seven Lakes Ranch » de Norman dans le Colorado est la deuxième propriété qu’il a déchargée dans le cadre d’un retour prévu en Australie

L’une des immenses salles que Greg Norman utilise pour se divertir dans son « Seven Lakes Ranch »

Greg Norman fait ses adieux à son ranch de 12000 acres à Meeker, dans le Colorado, qui se serait vendu pour 40 millions de dollars

Dans une chronique de janvier pour le magazine Stellar, Norman a expliqué qu’il était prêt à retourner dans son État d’origine, le Queensland, en Australie. «L’Australie me manque. La façon dont ça sonne me manque. Il n’y a pas longtemps, j’étais au téléphone avec mes parents et les sons de la vie des oiseaux en arrière-plan étaient autre chose », a écrit le grand golfeur.

‘M. Norman a stratégiquement assemblé plusieurs ranchs en un seul et a été un administrateur exceptionnel de la propriété », a déclaré Brian Smith, directeur de la société de courtage immobilier Hall and Hall, qui représentait la propriété.

Le golfeur Greg Norman et sa femme, Kiki Kutner, assistent au 17e gala annuel de la soirée d’ouverture de la Fondation USTA dans le quartier Queens de New York le 28 août 2017. Le couple a récemment vendu leurs propriétés dans le Colorado et en Floride avant un retour prévu à La nation d’origine de Norman, l’Australie

Kutner est un designer d’intérieur respecté avec une liste de clients comprenant des hôtels cinq étoiles à travers le monde.

L’homme de 52 ans a défini le style du ranch pour représenter les goûts et le style de vie personnels du couple, a rapporté Forbes.

Le ranch comprend un pavillon de 13 907 pieds carrés en pierre et en rondins sur mesure. Plus de 500 billes, chacune mesurant jusqu’à 45 pieds de longueur, ont été transportées par camion du Montana pour la construction.

Le lodge dispose de huit chambres et sept salles de bains et a été décrit comme «l’un des plus beaux ranchs de chasse et de pêche au gros gibier du Colorado».

La maison se trouve dans la vallée de la rivière White, dans les montagnes Flat Tops, offrant une vue panoramique sur la nature et la faune.

En plus du lodge, le domaine dispose d’une variété de cabines et d’un salon et d’une salle de danse pour les clients.

La maison offre une vue panoramique sur la nature et la faune dans les montagnes Flat Tops

La propriété s’étend sur 11900 acres magnifiques dans la vallée de White River au Colorado

Une chambre dans la propriété du ranch à Meeker, Colorado, reflète le paysage ouest-américain sur lequel il se trouve

L’épouse de Norman, Kirsten Kutner, est décoratrice d’intérieur pour des hôtels internationaux

Le ranch reflète les goûts et le style de vie personnels du couple

Le complexe normand en Floride compte sept bâtiments, dont une maison principale, une remise, un pool house, une maison de tennis, une maison de bateau, une remise et une maison de plage connue sous le nom de Shark Shack, selon le rapport Robb.

Les garages pouvant accueillir jusqu’à 12 voitures et un parking pour les employés peuvent accueillir 30 véhicules supplémentaires.

La propriété de 8 acres s’étend de la voie navigable Intracoastal d’un côté à l’océan Atlantique de l’autre.

«Et l’odeur de l’Australie… c’est tellement propre et frais», a écrit Norman. «J’adore le café et les gens me manquent; ils sont si faciles à vivre …

«Je veux rentrer en Australie dès que possible. Pour vous dire la vérité, je pense rentrer à la maison tous les deux jours.

Norman aurait également vendu son complexe à Jupiter Island, en Floride, pour 60 millions de dollars

La maison de Greg Norman en Floride, un domaine double de 8 acres au bord de l’eau avec sept bâtiments, dont une maison principale, une remise, un pool house, une maison de tennis, une maison de bateau, une remise et une maison de plage connue sous le nom de Shark Shack

La propriété de 8 acres, qui dispose d’une cuisine ouverte, s’étend de la voie navigable Intracoastal d’un côté à l’océan Atlantique de l’autre

Il a déclaré au Daily Telegraph en 2019 qu’il était à la recherche de biens immobiliers en sous-sol.

«Oui, nous (cherchons). Je préfère ne pas dire où nous cherchons et non, nous n’avons rien acheté », a déclaré Norman.

Norman a passé 331 semaines en tant que golfeur classé n ° 1 au monde dans les années 1980 et 1990. Il a remporté 89 tournois professionnels, dont 20 tournois PGA Tour et deux tournois majeurs: les championnats ouverts en 1986 et 1993.