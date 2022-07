L’icône du football russe prédit quand les interdictions prendront fin

L’ancien ailier d’Arsenal Andrey Arshavin a commenté alors que les équipes russes subissent des suspensions de la FIFA et de l’UEFA

Le football russe est confronté à une période d’isolement forcé des tournois internationaux jusqu’en 2025 au moins, selon l’ancienne star d’Arsenal Andrey Arshavin.

La semaine dernière, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Suisse a rejeté un appel des patrons du football russe pour annuler les interdictions imposées par l’UEFA et la FIFA après le début de la campagne militaire en Ukraine en février.

La décision du TAS signifie que les équipes nationales et de clubs russes restent interdites pour une durée indéterminée de toutes les compétitions européennes et internationales, y compris la Coupe du Monde de la FIFA et l’UEFA Champions League.

Invité à commenter quand il verra les sanctions levées, l’ancien as d’Arsenal Arshavin a suggéré que cela n’arriverait pas de si tôt.

“Je parierais que la première option pour le retour des clubs russes aux compétitions européennes est 2025”, a déclaré l’homme de 41 ans à RIA Novosti.

« Il me semble que nous aurons des résultats moyens après le retour. Si tout va bien avec les finances, notre top [clubs] pourra s’améliorer.

“Ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire, mais aussi [don’t expect] un échec complet », a ajouté Arshavin, qui est maintenant directeur général adjoint du développement sportif au Zenit Saint-Pétersbourg, où il a passé une grande partie de sa carrière de joueur.

L’interdiction des clubs russes des compétitions européennes, couplée à une décision de la FIFA qui permet aux stars étrangères de suspendre unilatéralement leurs contrats avec des équipes russes jusqu’à l’été prochain, a vu certains talents étrangers quitter le pays ces derniers mois.

Les champions russes en titre, le Zenit, ont réussi à garder leurs grandes stars étrangères, bien qu’Arshavin ait suggéré que la situation en général fournirait un terrain fertile à l’émergence de talents locaux.

“A mon avis, on devrait laisser tout le monde partir et parier tout seul” Arshavin a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il valait la peine de garder la main sur des footballeurs étrangers en fuite.

Les responsables sportifs russes ont vivement critiqué les interdictions de l’UEFA et de la FIFA, ainsi que la décision d’autoriser les joueurs et entraîneurs étrangers à quitter temporairement les clubs russes sans répercussions contractuelles.

Répondant au verdict du TAS vendredi dernier, l’Union russe de football (RFU) a déclaré qu’elle se réservait le droit de porter son affaire devant une juridiction supérieure, potentiellement la Cour suprême de Suisse.

L’UEFA a annoncé en mai que son interdiction des équipes russes couvrirait au moins la saison 2022/23.

Dans le cadre des sanctions initiales, la ville russe de Saint-Pétersbourg a été dépouillée de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, qui devait se tenir au domicile de la Gazprom Arena du Zenit.

Au lieu de cela, l’événement a été déplacé à Paris, où il a été entaché d’affrontements entre la police et les fans.