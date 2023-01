L’icône du football russe plaide pour rester avec l’Europe

Andrey Arshavin dit que son pays serait mieux loti dans les compétitions de l’UEFA alors qu’il est question d’un passage à l’Asie

L’ancienne star internationale russe du football Andrey Arshavin a exhorté son pays à ne pas abandonner l’instance dirigeante européenne de l’UEFA en faveur de son homologue asiatique. Arshavin a suggéré que même si la Russie faisait le changement, cela ne résoudrait pas tous les problèmes causés par les interdictions actuelles imposées à son pays natal.

« Nous comprenons tous en termes de football qu’il vaut mieux rester en Europe. Pour être honnête, je ne vois toujours aucun avantage de l’Asie », Arshavin a déclaré aux journalistes cette semaine, cité par TASS.

L’ancien ailier du Zenit Saint-Pétersbourg et d’Arsenal a déclaré que même si quitter l’UEFA pour la Confédération asiatique de football (AFC) ouvrait la voie à la qualification pour la Coupe du monde, la Russie pourrait toujours faire face à la perspective que les pays occidentaux refusent de jouer contre elle en raison du conflit en Ukraine.

“S’il s’avère que nous nous qualifions pour la Coupe du monde, [countries such as] L’Estonie ira là-bas et dira qu’elle ne jouera pas contre nous », Arshavin a ajouté.

L’UEFA et son homologue mondial, la FIFA, ont imposé des interdictions aux équipes russes de toutes leurs compétitions fin février à la suite de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Les sanctions, qui restent en place, ont privé l’équipe nationale masculine russe de la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Ailleurs, la Russie a déjà été retirée des phases de qualification pour les Championnats d’Europe de l’UEFA 2024.

Au niveau des clubs, les équipes russes sont exclues des compétitions prestigieuses telles que l’UEFA Champions League et la Ligue Europa pendant au moins la saison 2022/23.

Les sanctions ont conduit l’Union russe de football (RFU) à franchir une étape sans précédent en quittant l’UEFA et en rejoignant l’AFC comme un moyen potentiel de retour aux compétitions internationales pour ses équipes – notamment en pensant à la Coupe du monde de football 2026.

Cependant, la RFU a annoncé lors d’une réunion du comité exécutif fin décembre qu’elle mettrait en place un groupe de travail aux côtés de l’UEFA dans le but de résoudre les interdictions générales actuelles. La RFU a déclaré qu’elle visait à tirer des conclusions d’ici début avril avant de décider des prochaines étapes.

En juillet, Arshavin a averti que les interdictions du football russe pourraient rester en place jusqu’en 2025, affirmant qu’il faudrait du temps pour se réintégrer après un retour aux compétitions internationales.

Arshavin, 41 ans, est actuellement directeur sportif du développement des jeunes dans l’ancien club Zenit. Au cours de sa carrière de joueur, il a été sélectionné 75 fois pour la Russie et a aidé le pays à prendre la troisième place de l’Euro 2008.

Au niveau des clubs, Arshavin a remporté la Coupe UEFA et la Super Coupe 2008 avec le Zenit, et a passé quatre ans dans l’équipe de Premier League anglaise Arsenal, marquant 31 fois en 144 matchs dans toutes les compétitions.