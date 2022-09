L’icône du football risque d’être accusée d’outrage au tribunal

Gary Neville a été référé au procureur général du Royaume-Uni pour un article sur les réseaux sociaux écrit lors du récent procès de Ryan Giggs

L’ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, a été renvoyé devant le procureur général du Royaume-Uni pour outrage potentiel au tribunal après un message qu’il a publié sur les réseaux sociaux et qui aurait fait référence au procès pour violence domestique de son ancien coéquipier Ryan Giggs.

Suella Braverman va maintenant examiner si le message incriminé a eu un impact sur le procès pénal de Giggs après avoir été porté à l’attention de la juge Hillary Manley lors de la procédure judiciaire qui s’est terminée mercredi avec un jury suspendu.

Giggs, un ami et ancien coéquipier de Neville, avait été accusé d’agression et de comportement coercitif et contrôlant lié à une série d’incidents avec son ancienne petite amie Kate Greville et sa sœur cadette.

Neville, cependant, aurait déclaré que le message – qui est apparu en ligne à 4 heures du matin le jour où le procès de Giggs devait commencer – ne faisait pas référence à son ancien coéquipier mais à Manchester United dans son ensemble et à leurs propriétaires impopulaires. la famille Glazer basée aux États-Unis.

Lire la suite Le jury ne parvient pas à se prononcer dans l’affaire d’agression contre l’icône du football

L’avocat de Giggs, Chris Daw QC, a soutenu que son client n’avait aucune influence sur la publication par Neville du message en question.

“Gary est absolument catégorique sur le fait qu’il ne s’agissait pas de l’affaire, mais faisait référence aux Glazers», a déclaré son agent Di Law au Daily Mail.

“Toute autre suggestion n’est pas vraie et il la prendra très au sérieux.”

Mais malgré les affirmations de ses représentants, Neville est potentiellement passible d’une amende ou d’une peine de deux ans de prison en vertu des peines maximales de sa peine s’il est reconnu coupable d’outrage au tribunal.

“L’accusation et la défense étaient d’accord avec moi, en l’absence de tout commentaire du jury, et compte tenu de mes instructions claires, le procès pouvait se poursuivre correctement.», a ajouté le juge Manley.

“Cependant, étant donné que l’auteur est une personne très connue… cela pourrait être considéré comme une tentative d’influencer une procédure pénale en cours et pourrait être un outrage au tribunal.

“En conséquence, je renvoie l’affaire au bureau du procureur général pour l’examen d’une éventuelle poursuite.”

LIRE LA SUITE: L’icône de Man United, Ferguson, fait l’éloge de Giggs lors d’un procès pour agression

Neville a été nommé plusieurs fois devant le tribunal à divers titres lors du procès de Giggs, avec qui il a joué pour Manchester United pendant près de deux décennies.

Une audience doit commencer la semaine prochaine pour déterminer si un nouveau procès doit avoir lieu l’été prochain après que le procès initial n’a pas rendu de verdict concluant.