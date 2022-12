L’icône du football Mihajlovic est décédée à l’âge de 53 ans

L’ancien international yougoslave Mihajlovic est décédé des suites d’une longue maladie

Sinisa Mihajlovic, figure emblématique du football italien, est décédé à l’âge de 53 ans des suites d’une bataille contre le cancer, a-t-on annoncé.

Né à Vukovar, en Croatie, Mihajlovic passera une grande partie de sa vie en Italie après avoir rejoint la Serie A depuis l’étoile rouge de Belgrade en 1992.

Il a ensuite porté les couleurs de la Sampdoria, de la Lazio et de l’Inter Milan, avant de raccrocher les crampons en 2006, remportant le championnat d’Italie avec la Lazio et l’Inter pendant cette période.

Il était considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs spécialistes du ballon mort de l’histoire du sport et détient toujours le record du plus grand nombre de buts sur coup franc de l’histoire du football italien, avec 28.

Au revoir, Monsieur, vous serez à jamais dans nos cœurs. pic.twitter.com/QeMs4zeUJc — Bologne FC 1909 (@BolognaFC1909en) 16 décembre 2022

Défenseur acharné pendant une grande partie de sa carrière en Italie, Mihajlovic a été pris dans la controverse à plus d’une occasion.

Son tempérament est venu au premier plan lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 en France, lorsqu’il a été vu cracher au visage du joueur allemand Jens Jeremies après que le duo eut échangé des insultes à la suite d’un lourd défi de Mihajlovic.

En 2003, il s’est vu infliger une suspension de huit matches par l’UEFA après avoir de nouveau été accusé d’avoir craché, cette fois sur l’ancien joueur de Chelsea Adrian Mutu.

Il entraînera Mutu à la Fiorentina plusieurs années plus tard.

Le ciel a gagné une autre légende. Tu vas beaucoup nous manquer, Siniša. — Milan AC (@acmilan) 16 décembre 2022

RIP Sinissa. pic.twitter.com/x5UNhNpBoU — ACF Fiorentina Anglais (@ACFFiorentinaFR) 16 décembre 2022

Mon héros d’enfance est décédé 💔 RIP Sinisa Mihajlovic, nous ne vous oublierons jamais. pic.twitter.com/AaY9vxQLX1 — Football serbe (@SerbianFooty) 16 décembre 2022

Après avoir pris sa retraite de sa carrière de joueur, Mihajlovic est devenu entraîneur et a dirigé divers clubs de l’élite italienne tels que la Fiorentina, la Sampdoria, l’AC Milan et, plus récemment, Bologne.

L’ancien international yougoslave sélectionné à 63 reprises a également dirigé la Serbie (pour laquelle il a également remporté une sélection internationale) pendant une brève période entre mai 2012 et novembre 2013.

Mihajlovic a été démis de ses fonctions à Bologne en septembre après un mauvais début de saison.

En 2019, il avait révélé qu’il recevait un traitement suite à un diagnostic de leucémie tout en conservant son poste au club de football italien.

Réagissant à la nouvelle, l’AC Milan a publié un tweet en hommage à son ancien manager.

“Le ciel a gagné une autre légende. Tu vas beaucoup nous manquer, Sinisa“, a écrit l’équipe.

La Fiorentina, quant à elle, a écrit qu’ils espéraient qu’il repose en paix, tandis que Bologne a ajouté: «Au revoir, monsieur, vous serez à jamais dans nos cœurs.”

Un compte de fan de football serbe a ajouté aux hommages : «Mon héros d’enfance est décédé. RIP Sinisa Mihajlovic nous ne vous oublierons jamais.”