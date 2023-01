L’icône du football italien est décédée à l’âge de 58 ans

Gianluca Vialli est décédé après avoir suivi un traitement contre le cancer du pancréas

Le football pleure la perte de l’ancien attaquant de l’Italie, de la Juventus et de Chelsea Gianluca Vialli, décédé à l’âge de 58 ans après une bataille contre le cancer du pancréas. Vialli avait quitté son poste d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale italienne en décembre, invoquant la nécessité d’un traitement supplémentaire.

Chelsea a été parmi les nombreux clubs à rendre hommage à Vialli sur les réseaux sociaux après l’annonce de sa mort vendredi, écrivant : “Tu vas manquer à tant de monde. Une légende pour nous et pour tout le football. Repose en paix.”

Par ailleurs, la FA italienne a annoncé qu’une minute de silence serait observée en l’honneur de Vialli avant les matches de ce week-end, tandis que le Premier ministre Giorgia Meloni a rendu hommage dans un message sur Twitter.

“Nous n’oublierons pas vos buts, vos coups de pied de bicyclette légendaires, la joie et l’émotion que vous avez procurées à toute la nation lors de cette étreinte avec Mancini après la victoire au Championnat d’Europe. Mais nous n’oublierons surtout pas l’homme. À Dieu Gianluca Vialli, le Roi Lion sur le terrain et dans la vie », a écrit Meloni.

Vialli était une figure populaire en Angleterre et en Italie.

© Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images



Vialli a connu une brillante carrière qui a débuté au club natal de Cremonese, avant de rejoindre la Sampdoria puis la Juventus – remportant le titre de Serie A et la gloire européenne dans les deux clubs, notamment en remportant la Ligue des champions avec la Juve en 1996.

Vialli a déménagé à Chelsea la même année et a aidé l’équipe à remporter la FA Cup lors de sa première saison. Il a ensuite été nommé joueur-manager, un rôle dans lequel il a guidé le club de Stamford Bridge vers le succès de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue, ainsi que de la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA 1998 et de la Super Coupe de l’UEFA.

Au niveau international, Vialli a fait 59 apparitions pour l’Italie, marquant 16 fois. Il a disputé les éditions 1986 et 1990 de la Coupe du monde, ainsi que les Championnats d’Europe 1988.

Vialli a joué un rôle dans l’équipe des coulisses de l’ami et ancien coéquipier Roberto Mancini avec l’équipe nationale italienne avant l’Euro 2020. Le duo a guidé l’Italie vers le titre lors du tournoi, où ils ont battu l’Angleterre en finale à Wembley lors d’une séance de tirs au but. .

Vialli a été initialement diagnostiqué avec un cancer du pancréas en 2017, et a ensuite reçu le feu vert. Cependant, il a subi une rechute en 2021, peu de temps après le triomphe européen de l’Italie. Vialli était soigné dans un hôpital de Londres au moment de sa mort et laisse dans le deuil sa femme et ses deux filles.

En plus d’une carrière au cours de laquelle il a été un buteur prolifique, Vialli restera dans les mémoires pour son charisme en tant que manager et chaque fois qu’il est apparu en tant qu’expert dans les studios de télévision.

