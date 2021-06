L’icône du fitness Milind Soman s’ouvre sur la dépendance au tabac et révèle qu’il fumerait 20 à 30 cigarettes par jour! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le gourou du fitness et acteur Milind Soman a récemment parlé de sa dépendance au tabagisme dans un nouveau post Instagram un jour après la Journée mondiale sans tabac, lundi 31 mai.

Soman a révélé qu’il avait pris l’habitude de fumer à l’âge de 32 ans, en tournant pour la série télévisée de science-fiction « Captain Vyom ». Il a en outre mentionné qu’il est devenu dépendant assez rapidement et qu’il finirait par fumer 20 à 30 cigarettes par jour.

Il a écrit: « J’ai commencé à fumer à l’âge de 32 ans, sur les plateaux de Captain Vyom, une série télévisée de science-fiction que je tournais à l’époque. Il n’y avait aucune raison de commencer, juste passer du temps avec des gens qui fumaient, l’essayer. Je suis devenu dépendant très rapidement et je fumais bientôt 20 à 30 cigarettes par jour. C’était difficile d’arrêter et cela m’a pris très, très longtemps, mais j’ai eu la chance de pouvoir. «

Écrivant sur son rétablissement, il a révélé que, heureusement, il était capable de renoncer à cette habitude car ses bonnes habitudes l’emportaient sur les mauvaises.

« Je pense que je me suis bien débrouillé. Probablement parce que beaucoup d’autres bonnes habitudes. Beaucoup n’ont pas cette chance », a-t-il ajouté.

Découvrez son récent post:

Milind avait été testé positif au COVID-19 le 26 mars. L’acteur publiait souvent des photos et des vidéos de son temps en quarantaine et sur les fans informés que le 5 avril, il avait été testé négatif pour le virus.

Professionnellement, il a commencé comme mannequin, puis a fait le saut vers le théâtre. Milind a fini par travailler dans de nombreux films tels que Pachaikili Muthucharam, Paiyaa, Agni Varsha et Rules: Pyaar Ka Superhit Formula, Say Salaam India et Bheja Fry.