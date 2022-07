L’icône du fitness Denise Austin, 65 ans, et sa fille Katie modèlent des bikinis pour le défilé SI Swimsuit: ‘Proud mama’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Denise Austin et sa fille Katie Austin ont fait sensation au Sports Illustrated Swimsuit Runway Show 2022.

Samedi, mère et fille ont fièrement porté des bikinis sur le podium pour l’émission en direct à la piscine W South Beach à Miami Beach, en Floride, pendant la Miami Swim Week.

L’icône du fitness, 65 ans, et le mannequin, 29 ans, portaient des bikinis à cordes de couleur sable et bronze alors qu’ils fléchissaient fièrement leurs corps prêts pour la plage et partageaient des étreintes chaleureuses.

Austin, une star des années 80 et 90 connue pour son entraînement “8 minutes pour les abdominaux”, a vendu plus de 24 millions de vidéos et de DVD d’exercices au fil des ans, et a joué dans la meilleure émission de fitness pendant plus de 24 ans.

“C’était la sensation la plus incroyable au monde de marcher sur le SI Swimsuit Runway Show avec ma fille Katie”, a déclaré Austin à Fox News Digital en exclusivité. “La pure joie que nous avons partagée ensemble durera toute une vie… Je suis vraiment une maman fière ! C’était un si grand moment mère/fille qui n’a pas de prix. Je suis tellement reconnaissante envers la famille Sports Illustrated Swimsuit de m’avoir invitée à rejoindre Katie et être leur premier duo mère/fille à défiler sur le podium.”

“Je veux juste que les femmes aient confiance en leur corps, quel que soit leur âge”, a poursuivi Austin. “J’espère inspirer les femmes de plus de 50 ans à adopter un mode de vie plus sain. Vivez pleinement la vie. Vous le valez bien !”

Katie a continué à suivre les traces de sa mère, tout en laissant sa propre marque.

“Ma mère est mon inspiration pour tout”, a déclaré Katie à SI Swimsuit à propos de la matriarche enthousiaste. “C’est ma plus grande supportrice, mentor et meilleure amie qui m’a fortement encouragé à faire Sports Illustrated Swimsuit, donc le fait que je puisse marcher avec elle dans le spectacle est un moment de boucle.”

Katie est devenue une influenceuse fitness sur les réseaux sociaux avec sa propre application. Elle a fait ses débuts en maillot de bain SI en 2021 dans le cadre de leur recherche annuelle de natation. Elle est ensuite revenue pour le numéro de 2022 en tant que recrue officielle. Katie a précédemment déclaré au point de vente qu’elle portait le justaucorps vintage de sa mère lors de sa formation pour devenir un modèle de maillot de bain SI.

“J’adore son style des années 80 et 90, mais à l’époque, tout le monde semblait obsédé par le fait d’être parfait devant la caméra, tu sais ?” dit-elle. “Ce n’est pas bon pour moi. Je suis beaucoup plus franc. Donc je prends un cocktail en faisant une vidéo parfois, et je reçois ces textos de ma mère disant : ‘Katie, arrête de boire de la tequila sur TikTok.’ Et je me dis : “Désolé maman. Je ne boirai jamais sur TikTok.” Elle ne comprend pas.”

La paire n’était pas la seule à faire grésiller le podium ce week-end.

Shannon Burton, finaliste de Swim Search de cette année, a été félicitée pour avoir poursuivi la compétition à 50 ans. ” recrue dans l’histoire de la marque à 57 ans.

“Elle était incroyable, magnifique, intrépide et a travaillé dur pour être la meilleure d’elle-même”, a déclaré Burton. “Je suis un chasseur de rêves depuis que je suis très jeune, et si j’avais une passion dans mon cœur pour quelque chose, je travaillais d’arrache-pied jusqu’à ce que je l’obtienne. Ce n’était pas différent. J’ai commencé le mannequinat à la fin de l’âge de 35 ans quand de nombreuses carrières de mannequin avaient déjà pris fin. Tant de refus, de portes fermées et de non au cours de mes 15 années dans l’industrie, mais j’ai refusé d’arrêter. Quand j’ai vu que Swim Search s’ouvrait pour 2022-23, j’ai promis de J’ai eu 50 ans en mars et j’ai pensé que c’était le moyen idéal de célébrer une étape aussi importante. Alors j’ai tout donné.

Hunter McGrady, connue comme le “modèle le plus courbé” du magazine, est apparue aux côtés de sa sœur Michaela McGrady dans des ensembles assortis.

“Chaque année, je suis tellement honoré d’être inclus dans une publication aussi énorme”, a déclaré le joueur de 29 ans à Fox News Digital en 2020. “Et chaque année, ils se surpassent. MJ Day, l’éditeur, comprend le besoin pour la diversité dans les médias. C’est vraiment elle qui a pris la décision il y a de nombreuses années d’inclure Ashley Graham sur la couverture et de lancer ce mouvement.

“C’était un geste merveilleux qui a vraiment ouvert les yeux de beaucoup de gens pour voir que nous devons voir des corps différents”, a-t-elle partagé. “Nous devons voir différentes races, différentes hauteurs, différentes formes, différentes variétés de personnes. Je peux dire que cette année sera plus diversifiée que jamais et j’en suis vraiment fier.”

Camille Kostek, qui “ne danse jamais”, a twerké à un moment donné devant une foule en liesse. L’ancienne pom-pom girl des Patriots a fait ses débuts dans le magazine en 2018 dans le cadre de leur premier casting ouvert. Elle est devenue co-gagnante cette année-là aux côtés de Haley Kalil. En 2019, elle a honoré la couverture avec Tyra Banks et Alex Morgan.

“C’est la cinquième année d’être dans le numéro”, a déclaré le joueur de 30 ans à Fox News Digital plus tôt ce mois-ci. “Je suis tout aussi excité cette année que je l’étais la première année où j’ai reçu l’appel. C’est un travail de rêve pour lequel j’ai travaillé pendant plus de 10 ans. Donc, vivre ce rêve dans ma réalité est quelque chose qui m’excite toujours. “

“Je suis un grand défenseur de l’acceptation de soi parce que c’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal à grandir dans l’industrie du mannequinat, et cela m’a aidé à accepter mon corps tel qu’il est”, a révélé l’amour de longue date de Rob Gronkowski. “J’ai toujours été attiré par SI Swimsuit parce que je savais qu’ils m’accepteraient pour tout ce que je suis.”

Brooks Nader a également reçu beaucoup d’amour du public lorsqu’elle a fait son chemin sur la piste. La native de Louisiane a rejoint SI dans le cadre du casting ouvert de 2019 et a ensuite tourné sa recrue à Bali pour le numéro de 2020. La star est connue pour faire tourner les têtes sur le tapis rouge grâce à ses looks audacieux et audacieux.

“J’espère toujours recevoir cet appel”, a déclaré Nader à Fox News Digital en décembre 2021. “J’aimerais être dans SI pour toujours. C’est l’une de mes équipes préférées dans l’entreprise pour travailler [with]. Le magazine me tient tellement à cœur. J’ai toujours rêvé d’en faire partie et j’ai fini par fonder une famille. Chaque année devient mon tournage préféré. Donc, j’aimerais être de retour à coup sûr.”

Nicole Williams English, qui est l’une des recrues 2023 de SI Swimsuit, a fait la révélation surprise qu’elle était enceinte en marchant sur la piste. La femme de 34 ans, mariée au joueur de la NFL Larry English, a bercé un deux-pièces noir maigre tout en berçant joyeusement sa bosse de bébé en pleine croissance. Kim Kardashian et son frère Rob ont été parmi ceux qui ont rapidement félicité Williams sur les réseaux sociaux après le dévoilement.

Christen Harper a plaidé de manière convaincante pour l’imprimé zèbre cette saison en modelant un bikini string défiant la gravité qui affichait parfaitement sa peau bronzée et ses traits sculptés.

Selon SI Swimsuit, Harper a grandi dans le sud de la Californie et a commencé à poursuivre une carrière de mannequin à 20 ans pour l’aider à payer ses études universitaires. Le point de vente a décrit comment elle a souvent été repoussée par des agents et des clients pour perdre du poids, mais Harper a choisi de continuer à modeler sans se rétrécir pour s’adapter à la taille standard du monde de la mode. Elle a remporté le Swim Search 2021 et a été présentée comme recrue cette année. En juin, le mannequin a révélé que le quart-arrière des Lions, Jared Goff, avait posé la question.

Jasmine Sanders était tout à fait la “dame en rouge” car elle arborait un bikini festif qui mettait en valeur son physique célèbre. Le mannequin, surnommée “Golden Barbie”, a fait ses débuts en SI Swimsuit en 2019 et a remporté le titre de “Rookie of the Year” cette année-là.

“… J’essaie définitivement de faire du cardio plus rapidement le matin juste pour m’en débarrasser”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital en juin 2021 sur la façon dont elle se prépare pour un tournage en maillot de bain. “Et puis, si je le peux, je ferai un certain type d’activité à l’extérieur, comme la corde à sauter. Mais je me concentre aussi beaucoup sur mes jambes comme les squats, les fentes et les alpinistes. J’ai aussi un StairMaster. Mais si je suis Je ne fais pas ça, je fais une balade à vélo sur la plage. J’aime aussi retrouver des amis pour m’entraîner juste avant un tournage parce que je veux me préparer mentalement plus que tout.

Et Ashley Byrd, une ancienne ouvrière du bâtiment de Louisiane, a atteint ses objectifs de mannequinat en portant plusieurs looks pour les caméras.

“Je suis une athlète, donc je m’entraîne régulièrement”, a-t-elle récemment déclaré à Fox News Digital sur la façon dont elle s’est entraînée pour le numéro de cette année. “Pour moi, il s’agissait de préparation mentale. Je voulais être dans un grand espace mental. Je voulais tout assimiler sans trop réfléchir. J’ai donc fait beaucoup de prières et de méditation avant mon tournage. SI est très inclusif, donc vous On ne s’attend pas à ce qu’il se présente sous une certaine forme. On s’attend à ce que vous vous présentiez en vous ressemblant. Je n’ai donc jamais eu ce moment de “Mon tournage approche, je dois être au gymnase toute la journée, tous les jours .’ En fin de compte, je voulais qu’ils voient qui je suis en tant que personne. Je voulais être moi.

Le numéro de 2022, déjà en kiosque, présente Kardashian, 41 ans, ainsi que Ciara, Yumi Nu et la mère d’Elon Musk, Maye Musk, en couverture de cette année.