L’icône du Culture Club, Boy George, s’inscrit à la nouvelle série I’m A Celebrity

BOY George a été inscrit pour la nouvelle série de I’m A Celebrity.

Le chanteur de Karma Chameleon, 61 ans, qui est devenu célèbre dans les années 80 avec Culture Club, se dirigera vers Down Under au retour du spectacle le mois prochain.

Les dirigeants d’ITV sont ravis de la signature de la liste A et espèrent que la star excentrique sera l’or de la télévision dans la jungle.

Une source à la télé a déclaré: “Boy George est un véritable coup d’éclat pour les producteurs, il y a beaucoup d’excitation en interne chez ITV.

«Le chanteur est réputé pour son esprit sec et sa franchise, il est toujours franc et sera une valeur hilarante au camp.

“Il y a de l’espoir qu’il régalera les téléspectateurs avec ses histoires de showbiz sur ses amis célèbres.

“Bien que George connaisse bien l’Australie après avoir vécu à Sydney pendant plusieurs années, il n’a aucune expérience de l’Outback, il sera donc comme un poisson hors de l’eau vivant à la dure.”

Mais le végétalien George ne sera pas obligé de manger des insectes dans Bushtucker Trials et recevra des substituts de viande et de poisson lors des repas du camp.

Plus tôt cette année, George était l’invité de l’émission Saturday Night Take-away d’Ant et Dec et a déclaré au duo, qui anime l’émission de téléréalité, que l’idée de manger de la viande le rebutait en disant: “À moins que vous ne fassiez une version végétalienne et ensuite je ‘ je suis dedans.

Et parlant en 2016, le chanteur, qui est réputé pour porter des chapeaux de signature, a révélé qu’il avait refusé la série de survie à plusieurs reprises en raison d’un uniforme de camp strict et d’un manque de nourriture.





Il a déclaré : « Il y aurait de sérieuses restrictions vestimentaires dans la jungle.

« Je devais faire fabriquer certains chapeaux et je n’en pouvais plus de la nourriture. J’aurais un problème avec ça.

Il était sur le point de jouer dans Celebrity Big Brother, mais a révélé l’année dernière qu’il en avait été dissuadé par sa mère Dinah.

La légende du football Adebayo Akinfenwa, 40 ans, et la star des Hollyoaks Owen Warner, 23 ans, sont également alignés pour participer à la série.

Les producteurs viennent de terminer le tournage d’un I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici! spécial all-star en Afrique du Sud, qui sera diffusé au début de l’année prochaine.

La star des Hollyoaks, Owen Warner, pourrait également entrer dans la jungle