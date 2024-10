L’icône des Red Sox recevra un grand honneur avant le premier match Mets-Dodgers

Les anciens Red Sox de Boston ne manqueront pas au Dodger Stadium dimanche soir.

Les Mets de New York (Jose Iglesias, JD Martinez, Adam Ottavino) et les Dodgers de Los Angeles (Ryan Brasier, Kiké Hernández, Mookie Betts) comptent tous deux trois anciens joueurs des Red Sox sur leurs listes respectives de la série de championnats de la Ligue nationale. La tête de série n°1 du circuit senior est également dirigée par Dave Roberts, un héros des séries éliminatoires à Boston.

Mais avant que les Mets et les Dodgers ne lancent leur série au meilleur des sept matchs, l’un des plus grands joueurs de tous les temps des Red Sox assumera une tâche importante à Chavez Ravine.

Manny Ramirez va jeter le premier lancer de cérémonie avant le premier match du NLCS, selon Abbey Mastracco du New York Daily News. Ramirez a passé une partie de trois saisons avec les Dodgers après son remarquable mandat à Boston et a aidé Los Angeles à atteindre le NLCS en 2008 et 2009. Leader de tous les temps de la MLB pour les circuits en séries éliminatoires (29), Ramirez a frappé les cinq derniers round-trippers en séries éliminatoires de son carrière avec les Dodgers.

Ironiquement, Los Angeles pourrait finir par rencontrer une autre des anciennes équipes de Ramirez lors des World Series. Cleveland, domicile de Ramirez pendant les huit premières années de sa carrière, affrontera les Yankees de New York pour le fanion de la Ligue américaine.