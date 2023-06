L’icône des droits civiques James Meredith fête ses 90 ans et exhorte les gens à lutter contre le crime en obéissant aux dix commandements

JACKSON, Miss. (AP) – James Meredith savait qu’il mettait sa vie en danger dans les années 1960 en poursuivant ce qu’il croit être sa mission divine : conquérir la suprématie blanche dans l’état profondément et souvent violemment séparé du Mississippi.

Un demi-siècle plus tard, le leader des droits civiques parle toujours de sa mission de Dieu. Ces dernières semaines, il a fait plusieurs apparitions dans son pays d’origine, exhortant les gens à obéir aux dix commandements et à la règle d’or afin de réduire la criminalité. À l’occasion de son 90e anniversaire dimanche, Meredith a déclaré que les générations plus âgées devraient montrer la voie.

« Les personnes âgées peuvent non seulement le contrôler, c’est leur travail de le contrôler », a déclaré Meredith à l’Associated Press dans une interview dimanche après un événement en son honneur au Mississippi Capitol.

Meredith est une icône des droits civiques qui a longtemps résisté à cette étiquette parce qu’il pense qu’elle distingue des questions telles que le droit de vote et l’égalité d’accès à l’éducation des autres droits humains.

Pendant l’événement, Meredith est tombée en essayant de se tenir debout et de parler. Il s’est appuyé sur un pupitre non sécurisé, et il s’est écrasé en avant avec Meredith sur le dessus. Les gens à proximité se sont précipités pour le remettre dans un fauteuil roulant.

Meredith n’a subi aucune blessure visible. Une équipe d’ambulance l’a examiné plus tard, puis Meredith s’est rendue chez lui à Jackson pour fêter son anniversaire avec sa famille. Sa femme, Judy Alsobrooks Meredith, a déclaré lundi qu’il passait du temps avec ses petits-enfants et ne montrait aucun signe de douleur.

En octobre 1962, des maréchaux fédéraux ont escorté Meredith alors qu’il s’inscrivait en tant que premier étudiant noir à l’Université du Mississippi, tandis que des Blancs se révoltaient sur le campus d’Oxford. Le gouverneur du Mississippi de l’époque, Ross Barnett, avait agité la foule dans une frénésie en déclarant qu’Ole Miss ne serait pas intégrée sous sa direction.

Meredith était un vétéran de l’Air Force de 29 ans qui avait déjà suivi des cours dans l’un des collèges historiquement noirs du Mississippi, Jackson State. Les avocats de la NAACP l’ont représenté lorsqu’il a obtenu une ordonnance du tribunal fédéral pour entrer dans l’université publique phare de l’État. Après une existence largement solitaire à Ole Miss, Meredith a obtenu en 1963 un baccalauréat en sciences politiques.

Après avoir obtenu son diplôme, Meredith a entrepris de promouvoir l’inscription des électeurs noirs et de montrer qu’un homme noir pouvait traverser le Mississippi sans crainte. En juin 1966, un homme blanc avec un fusil de chasse a blessé Meredith le deuxième jour d’une marche de Memphis, Tennessee, à Jackson, Mississippi. Meredith étant hospitalisée, le révérend Martin Luther King Jr., Stokely Carmichael et d’autres leaders des droits civiques ont poursuivi la marche, souvent suivis de longues files d’activistes et de la population locale.

Moins de trois semaines après avoir été abattu, Meredith avait suffisamment récupéré pour rejoindre la dernière ligne droite de ce qui est devenu connu sous le nom de March Against Fear. Il s’est terminé au Capitole de l’État, où environ 15 000 personnes se sont rassemblées pour le plus grand rassemblement des droits civiques du Mississippi.

Cette année, Meredith avait prévu de marcher 200 miles (322 kilomètres) dans le Mississippi pour diffuser son message anti-crime – à peu près la même distance que la marche contre la peur. Au lieu de cela, il a fait une série d’apparitions ces dernières semaines, utilisant souvent un déambulateur roulant, un fauteuil roulant ou une voiturette de golf.

Dimanche, Meredith a roulé dans une voiturette de golf pour le dernier quart de mile (0,40 kilomètre) de l’hôtel de ville de Jackson au Capitole du Mississippi, dirigée par une fanfare de lycée et accompagnée de dizaines de personnes à pied. Un groupe racialement diversifié d’environ 200 personnes a cherché l’ombre sous les magnolias et les chênes tout en écoutant des chansons, des discours et un poème d’enfant faisant l’éloge de Meredith.

Flonzie BrownWright, une militante de longue date des droits civiques du Mississippi qui a participé à la marche contre la peur de 1966, a déclaré qu’elle pensait que Meredith était un génie dans la création de stratégies de changement social.

« C’est un homme très intelligent, doté d’une grande sagesse à l’ancienne. Il a pu utiliser cela pour le plus grand bien de son peuple », a déclaré BrownWright dimanche. « Je l’aime comme un grand frère. »

Au cours des décennies qui ont suivi l’intégration d’Ole Miss par Meredith, l’université a érigé une statue de lui sur le campus et a organisé plusieurs événements pour l’honorer ainsi que son héritage.

John Meredith a déclaré dimanche que son père avait eu un effet profond sur l’enseignement supérieur, mais la Marche contre la peur a eu un impact plus important sur lui en tant que fils car elle a démontré l’importance des élections.

«Le don silencieux du vote est la capacité d’aider à façonner les lois sous lesquelles vous vivez. C’est la beauté et la malédiction de l’Amérique », a déclaré John Meredith, l’actuel président du conseil municipal de Huntsville, en Alabama. «La participation au vote apporte l’inclusion, la diversité et l’opportunité. Ne pas voter entraîne la perte de la liberté… et l’oppression du gouvernement.

Lors de la célébration de l’anniversaire du Capitole, Iyanu B. Carson, une élève de 5e année de Jackson, a lu son poème intitulé « 90 ans d’histoire », disant qu’elle aspire à être comme Meredith.

« Vous avez fait le choix d’utiliser votre voix, vous étiez fort et leur avez fait croire que vous apparteniez », a déclaré Iyanu. « Aujourd’hui, nous célébrons l’histoire, et M. Meredith, l’histoire, c’est vous ! Nous sommes fiers de vos réalisations et de tout ce que vous avez traversé.

Emily Wagster Pettus, Associated Press