L’icône des droits civiques James Meredith, 90 ans, tombe lors d’un événement au Mississippi mais n’a aucune blessure visible

JACKSON, Miss. (AP) – L’icône des droits civiques James Meredith est tombée devant le Capitole du Mississippi dimanche lors d’un événement marquant son 90e anniversaire, mais il n’a subi aucune blessure visible et se reposait confortablement à la maison plus tard.

Meredith s’est appuyé sur un pupitre portable non sécurisé alors qu’il se levait pour parler à environ 200 personnes. Le pupitre bascula vers l’avant et il tomba dessus. Ceux qui l’entouraient se sont rapidement précipités pour redresser Meredith et l’ont aidé à se remettre dans le fauteuil roulant qu’il utilisait. Les gens lui ont également donné des packs de glace et de l’eau froide alors que la température oscillait autour de 95 degrés Fahrenheit (35 degrés Celsius).

Meredith est restée à l’événement jusqu’à ce qu’il se termine environ 45 minutes plus tard. Une équipe d’ambulances l’a examiné par la suite, et Meredith est ensuite partie dans un véhicule utilitaire sport avec ses amis et sa famille.

Sa femme, Judy Alsobrooks Meredith, a déclaré dans un message texte à l’Associated Press quelques heures plus tard qu’il était à la maison avec sa famille.

« Il savoure son gâteau d’anniversaire maintenant », a-t-elle déclaré. « Il est plus dur que quiconque que j’ai jamais connu. »

Meredith était déjà un vétéran de l’Air Force en 1962 lorsqu’il est devenu le premier étudiant noir à s’inscrire à l’Université du Mississippi, après avoir remporté une ordonnance du tribunal fédéral. Des foules blanches se sont révoltées sur le campus d’Oxford alors que les maréchaux fédéraux protégeaient Meredith.

En 1966, Meredith a entrepris de promouvoir le droit de vote des Noirs et de prouver qu’un Noir pouvait traverser le Mississippi sans crainte. Le deuxième jour de sa marche prévue de Memphis, Tennessee, à Jackson, Mississippi, un homme blanc avec un fusil de chasse a tiré et blessé Meredith sur une autoroute.

Le révérend Martin Luther King Jr. et d’autres dirigeants du mouvement des droits civiques ont poursuivi la marche de Meredith en son absence, et Meredith a suffisamment récupéré pour les rejoindre pour la dernière ligne droite. Environ 15 000 personnes se sont rassemblées devant le Capitole du Mississippi le 26 juin 1966.

Emily Wagster Pettus, Associated Press