L’icône des droits civiques et éducateur Robert Moses est décédé à 86 ans

Robert ‘Bob’ Parris Moses, l’architecte du Mississippi’s Freedom Summer et un célèbre leader du mouvement des droits civiques, est décédé dimanche à 86 ans, selon le projet d’héritage du comité de coordination non-violent des étudiants.

Né à Harlem à New York en 1935, Moses était éducateur dans la ville avant de déménager dans le Mississippi au début des années 60, devenant secrétaire de terrain pour le Student Nonviolent Coordinating Committee, ou SNCC.

Moses est devenu l’un des principaux organisateurs du projet Freedom Summer en 1964, lorsque des centaines d’étudiants du nord se sont joints à des Mississippiens noirs locaux pour enregistrer les électeurs afro-américains et promouvoir les droits civils dans tout l’État.

« Le personnel est attristé d’apprendre le décès de Bob Moses, une icône américaine qui a laissé un énorme héritage au Mississippi », a déclaré Katie Blount, directrice du département des archives et de l’histoire du Mississippi.

Le Freedom Summer est notoirement lié aux meurtres dans le Mississippi Burning de trois militants des droits civiques qui travaillaient pour enregistrer les électeurs dans le comté de Neshoba. Michael Schwerner, Andrew Goodman et James Chaney ont été tués par des membres du Ku Klux Klan et de la police locale dans le but de faire fuir d’autres personnes comme eux.

Dirigeant à la voix douce, Moses a dirigé de bas en haut et a encouragé les militants de l’État à écouter les autres et à faire partie des communautés qu’ils voulaient aider.

Moses a déclaré que les Mississippiens noirs avaient passé leur vie à se faire dire quoi faire par des personnes plus riches et plus instruites et il ne voulait pas que les militants des droits civiques fassent de même, selon le Center for Study of Southern Culture.

« C’est le Mississippi, au milieu de l’iceberg », a écrit Moïse dans une lettre de prison de 1961. « C’est un tremblement du milieu de l’iceberg d’une pierre que les constructeurs ont rejetée. »

Les héritiers de l’icône des droits civiques décédée John Lewis promettent créer de « bons ennuis » dans la lutte pour les lois électorales

Défenseur de la protestation non violente, Moses s’est fortement concentré sur l’aide à l’organisation des électeurs afro-américains. Il est l’un des principaux fondateurs du Mississippi Freedom Democratic Party, un groupe de candidats démocrates qui a défié la délégation entièrement blanche du Mississippi lors de la Convention nationale démocrate de 1964.

L’impact du travail de Moïse s’est fait sentir l’année suivante, lorsque le président de l’époque, Lyndon B. Johnson, a promulgué le Voting Rights Act en 1965.

Moïse est mort le jour de ce qui aurait été le 80e anniversaire d’Emmett Till. Pamela DC Junior, directrice de The Two Mississippi Museums, a déclaré que Moses appartient à la génération Till, un groupe d’activistes des années 50 et 60 qui a vu ce qui est arrivé à Till et a pris la décision consciente de se battre pour ce qui est moralement juste.

Junior a appelé les jeunes à poursuivre la tradition de Moïse et d’autres, et a déclaré qu’elle était frustrée par le nombre de changements qui doivent encore se produire dans le Mississippi.

« Nous sommes toujours en bas et nous ne devrions pas l’être », a déclaré Junior. « Bob Moses n’est pas venu au Mississippi pour son propre nom. »

Une section du Mississippi Civil Rights Museum présente en grande partie Moïse, y compris sa citation selon laquelle le Mississippi est le « milieu de l’iceberg ».

Plus tard dans sa vie, Moses a fondé le projet Algebra, qui utilise les mathématiques comme outil d’organisation pour une éducation de qualité pour les collégiens et lycéens qui se situaient auparavant dans le quartile inférieur aux examens standardisés, selon son site Internet.

Suivez Lee O. Sanderlin sur Twitter : @LeeOSanderlin.