L’icône d’EastEnders célèbre son 45e anniversaire avec des clichés de retour – pouvez-vous deviner de qui il s’agit?

MARTINE McCutcheon a fêté son anniversaire avec un voyage dans le passé avec des photos de retour adorables (et parfois hilarantes).

L’icône d’EastEnders, qui a joué Tiffany Mitchell de 1995 à 1999, a partagé une collection de photographies de la vieille école, du bébé à la vie de maman elle-même.

Cheeky depuis qu'elle était bébé, Martine a écrit un long article sur sa vie et sa carrière incroyables

Les photos ont emmené les fans tout au long de sa vie dans l'East End jusqu'à son mariage avec son mari.

Y compris des photos d’elle comme un bébé lavé par sa mère dans le bain, les photos de Martine la montraient se faisant passer pour une jeune fille en costume de danse, récoltant des récompenses et ses premiers coups de tête professionnels.

Elle a également vu se blottir contre sa co-star de Love Actually Colin Firth dans les coulisses, et une photo officielle d’elle et de Ross Kemp, qui jouait le mari de Tiffany, Grant sur EastEnders.

Parallèlement aux photos, dont elle a utilisé les hashtags #WhatALife et #StillCelebrating, Martine a écrit un long message sur les réalisations de sa vie.

Dès son plus jeune âge, Martine savait qu'elle était destinée à la célébrité

L'actrice a joué dans des succès à succès comme Love Actually avec Colin Firth

Elle a écrit: «Beaucoup de choses se sont passées en 45 ans. Je ne pouvais pas commencer à tout intégrer! Je pourrais dire que je n’ai pas rêvé de certaines des choses qui m’arrivaient, mais pour être honnête, j’ai toujours rêvé en grand et j’ai senti que j’étais destiné à faire certaines choses…. Même si tout a commencé par la vente de parfums douteux avec ma mère lors de la vente de bottes de voiture dans l’Est!

«Je dois remercier ma mère de toujours y aller et de croire que j’avais une chance de faire de meilleures choses – Merci [Jenny Tomlin] »

«J’ai toujours senti que mon but était d’être une source d’inspiration d’une certaine manière…», a-t-elle poursuivi plus tard. «Faire en sorte que les gens se sentent bien ou qu’ils pourraient être quelqu’un – j’espère que c’est arrivé et j’ai inspiré certains d’entre vous en cours de route.

Martine a écrit qu'elle avait toujours rêvé d'inspirer les autres, même d'un jeune

«Par-dessus tout, j’ai rencontré et je suis tombé amoureux de l’amour de ma vie [Jack McManus] et finalement après des années de malheur, je suis devenue mère. Je savais dans mon cœur que cela me compléterait et c’est le cas.

«Rafferty, je ne pourrais pas t’aimer plus. Tu es la lumière de ma vie. «

«La vie a été une montagne russe à coup sûr – certainement pas ennuyeuse! Il y a certainement eu beaucoup de rires et de larmes mais c’est ce qui nous fait vivre et nous vivons et apprenons… »a-t-elle ajouté.

Martine a également partagé une jolie photo de son mari avec leur fils

«Je crois vraiment que nous sommes tous ici pour apprendre nos propres leçons uniques pour la croissance spirituelle. Je suis tellement reconnaissant pour ce que j’ai dans ma vie et ce que j’ai dans ma vie maintenant.

«Je suis fier de la femme pour laquelle j’ai travaillé et je suis si heureux de dire que je suis la plus contente et la plus complète que j’ai jamais été.

«La vie n’est pas toujours facile, mais tenez bon et gardez le sourire car vous ne savez jamais ce que demain peut apporter alors que mon héros Scarlett O Hara dit:« Demain est un autre jour! »»





Les célébrités ont rapidement envoyé leurs meilleurs vœux, Samia Longchambon de Corrie disant «Joyeux anniversaire, magnifique dame» et Ruth Langsford appelant son amie «belle».

«Une bonne inspiration et un être humain merveilleux avec une belle famille. Joyeux anniversaire pour hier MM », a ajouté Ore Oduba.