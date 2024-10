L’icône de Star Wars, Robert Watts, est décédé à 86 ans

Robert Watts, le producteur britannique, est décédé à l’âge de 86 ans.

Watts, connu pour son incroyable travail sur Guerres des étoiles et Indiana Jones, est décédé lundi à son domicile dans l’East Sussex.

La nouvelle a été confirmée par son représentant, Julian Owen, à Le journaliste hollywoodien.

Owens a déclaré au média : « Nous avons été avec lui pendant une décennie, l’emmenant à des conventions partout dans le monde, où il pouvait se connecter avec ses fans et parler de sa carrière. »

Né à Londres, Watts est entré dans l’industrie cinématographique en 1960 après avoir effectué deux ans de service national.

Watts est surtout connu pour ses collaborations avec George Lucas sur les trois premiers Guerres des étoiles les films et les Indiana Jones franchise. Notamment, son travail le plus récent était en tant que producteur exécutif du film 2021 Le monde est mon pays.

Il a reçu des hommages sincères de toute l’industrie cinématographique, notamment de la part de ses collègues Indiana Jones le producteur Frank Marshall.





Marshall a écrit sur X (anciennement Twitter) : « Nous avons malheureusement perdu un autre grand personnage, Robert Watts, producteur sur ALIVE et de nombreux films STAR WARS et INDIANA JONES. Il était aimé de tous ceux qui travaillaient avec lui, et j’ai beaucoup appris de lui. ses vastes connaissances, son esprit merveilleux et son sens de l’humour. Continuez, cher ami, continuez.