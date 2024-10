L’icône de Penn State, Kerry Collins, aime ce qu’il voit dans Drew Allar

STATE COLLEGE, Pennsylvanie — La veille du Peach Bowl de l’année dernière, Drew Allar a rencontré le dernier quarterback de Penn State à rester invaincu. Kerry Collins, nommée capitaine honoraire pour le match contre Ole Miss, a dîné avec Allar et l’équipe à leur hôtel.

Les Nittany Lions se vantent de compter des quarts gagnants au fil des ans. Mais depuis qu’il a propulsé Penn State à un record de 12-0 il y a trois décennies, Collins de 6 pieds 5 pouces n’avait pas rencontré de passeur prototypique de Penn State qui lui rappelait quand il jouait – jusqu’à Allar.

« Il est physiquement imposant », a déclaré Collins, choisi au cinquième rang lors du repêchage de 1995 par les Panthers de la Caroline avant de disputer 17 saisons dans la NFL. « Il a un corps et des compétences de la NFL. Il y a d’autres gars qui ont eu un énorme succès. Mais je ne dirais pas nécessairement ce qu’ils ont traduit en ce qui est nécessaire dans la NFL. … Drew a cela, à cent pour cent. «

À l’approche du match de samedi à l’USC, les Nittany Lions, quatrièmes, démarrent 5-0 pour la quatrième saison consécutive, le seul programme FBS à accomplir cet exploit, selon ESPN Research. Mais derrière Allar et son cadre de 6 pieds 5 pouces à la Collins, Penn State a l’espoir de se qualifier pour sa première apparition en séries éliminatoires.

Drew Allar a Penn State 5-0 avant une rencontre avec l’USC. Matthew O’Haren/Imagn Images

Pour Allar, Collins est un modèle de tout ce que lui et ces Nittany Lions peuvent réaliser. En parcourant les installations sportives, il voit quotidiennement des photos de Collins, un rappel constant de l’équipe de 1994 qui a terminé deuxième dans les sondages derrière le champion national du Nebraska.

« Être capable de réfléchir un peu à son cerveau était vraiment cool », a déclaré Allar. « Son plus grand message était de tout prendre en compte, d’en profiter… et de faire tout ce que vous pouvez pour vous améliorer et vous mettre en position d’aider votre équipe à gagner. »

Collins a vu Allar faire exactement cela.

À bien des égards, Allar a connu une première saison record en tant que partant l’année dernière. Il a réussi 25 touchés avec seulement deux interceptions, ce qui constitue le deuxième meilleur ratio touché/interception du pays derrière Bo Nix de l’Oregon, qui débute désormais pour les Broncos de Denver.

Pourtant, lorsque cela comptait le plus, l’offensive de Penn State a finalement manqué de punch, en particulier lors des défaites contre l’Ohio State et le Michigan. Allar n’a complété que 18 de ses 42 passes contre les Buckeyes et n’a lancé que 70 verges contre les Wolverines.

Bien que les Nittany Lions aient remporté 10 matchs, Allar s’est classé 92e avec seulement 6,8 verges par tentative de passe.

Au cours de l’intersaison, l’entraîneur James Franklin a embauché le coordinateur offensif Andy Kotelnicki du Kansas pour aider à débloquer le gros bras d’Allar.

« Vous le regardez lancer, il a la capacité de lancer le ballon comme très peu de gens », a déclaré Franklin. « Il a la taille pour tenir dans la poche du point de vue de la durabilité, puis il a la capacité d’intervenir dans la poche, grâce à un tacle avec le bras, et de réaliser un lancer important. »

Avec l’attaque de style professionnel de Kotelnicki, Allar convertit désormais ces lancers importants. Il se classe cinquième au niveau national en QBR (88,8) et cinquième avec une moyenne de 10,7 yards par tentative.

« Je pense qu’il a repris confiance », a déclaré l’ailier rapproché Tyler Warren. « Montrer confiance non seulement envers lui-même, mais aussi envers notre attaque. »

En conséquence, l’offensive joue avec plus de confiance. Flanqués du polyvalent Warren et du dynamique tandem de porteurs de ballon composé de Nicholas Singleton et Kaytron Allen, les Nittany Lions se classent 10e en EPA offensif (points attendus ajoutés).

« Il a tous les outils pour être un bon quart-arrière de la NFL,… très talentueux », a déclaré un responsable du personnel de la NFL qui a salué la précision accrue d’Allar. « Il a été autorisé à en lancer davantage sur le terrain cette année. … la flèche pointe définitivement vers le haut. »

Collins est devenu convaincu du potentiel d’Allar rien qu’en le regardant s’échauffer avant le Peach Bowl.

« Comment le ballon sort de sa main, il l’a », a déclaré Collins. « Il a un bon fouet, un bon claquement sur son bras. Tous les outils physiques sont là. »

Kerry Collins a mené Penn State à une saison de 12-0 en 1994. Doug Pensinger/ALLSPORT

Collins avait tous les outils à son arrivée au State College. Mais comme Allar, il a connu des difficultés lors des confrontations contre Ohio State et Michigan en 1993, année inaugurale de Penn State dans le Big Ten. Les Nittany Lions n’ont marqué qu’un seul touché lors d’une défaite contre le Michigan. La semaine suivante, Collins a lancé quatre interceptions lors d’une déroute dans l’État de l’Ohio.

Collins a déclaré que l’expérience de ces deux défaites avait préparé les Nittany Lions pour leur parcours en 1994.

« Tout d’un coup, le déclic s’est produit », a déclaré Collins. « Nous avions ce courage. Nous avions cette attitude selon laquelle, quelle que soit la situation, nous allons intensifier nos efforts. »

Ces Nittany Lions étoilés comprenaient le porteur de ballon All-America Ki-Jana Carter et l’ailier rapproché Kyle Brady, qui sont tous deux devenus les 10 meilleurs choix au repêchage, aux côtés de Collins.

Lors de matchs consécutifs, Penn State a battu le Michigan 31-24, puis a battu l’Ohio State 63-14 ; dans cette victoire, Collins a lancé 256 verges sans revirement.

Les Nittany Lions finiraient invaincus, dépassant l’Oregon dans le Rose Bowl.

« Nous avions une telle confiance en qui nous étions et en ce que nous faisions, que nous nous disions simplement ‘OK, ensuite' », a déclaré Collins. « Peu importe le casque qu’ils portaient, la couleur de leur maillot. … Et du point de vue du quart-arrière, j’ai dû apprendre – et j’ai réussi à le faire – à ne pas être émotif et évidemment prêt à jouer. J’avais l’habitude de appelez ça être froid et calculateur.

Collins voit Allar développer un comportement similaire.

« En étant un peu avec l’enfant et en entendant des choses sur lui, c’est un enfant sérieux », a déclaré Collins. « Il prend ça au sérieux. Il veut bien faire. »

Il y a deux semaines, pour les retrouvailles, Penn State a honoré l’équipe de 1994. Bien qu’il soit le coordinateur offensif de la Summit High School de Spring Hill, Tennessee, Collins a quand même réussi, avec Carter, à devenir capitaine honoraire du tirage au sort.

Allar n’a pas réalisé de gros chiffres lors d’une victoire acharnée de 21-7 contre l’Illinois, numéro 23. Mais il a quand même organisé le touché décisif à la fin du quatrième quart.

« Il nous a dit lors du groupe que nous allions terminer ce trajet », a déclaré Singleton. « Il apporte de l’énergie… montre le type de leader qu’il est. »

Allar a déclaré qu’il espère un jour suivre les traces de Collins et devenir titulaire dans la NFL. Mais pour le moment, il s’efforce d’aider ces Nittany Lions à atteindre leur potentiel.

« Nous avons de très grandes aspirations », a-t-il déclaré.

Collins a été terriblement près de mener Penn State à son troisième championnat national, et le premier depuis 1986. En Allar, il voit un passeur qui peut enfin repousser les Nittany Lions par-dessus le sommet.

« Je pouvais les voir vraiment atteindre leur rythme et constituer un problème pour les gens en séries éliminatoires », a-t-il déclaré. « Et quand vient le temps de réaliser les jeux qu’un quart-arrière doit faire, je crois que Drew peut le faire et le fera. »