L’icône de Man Utd “a donné un coup de tête” à son ex-partenaire au milieu d’une “litanie d’abus” – avocats

Le procès pour voies de fait de Ryan Giggs a commencé lundi

L’ancien footballeur de Manchester United et du Pays de Galles Ryan Giggs a soumis son ancienne petite amie Kate Greville à “des abus systématiques et parfois violents”, les jurés de son procès pour voies de fait ont été informés lundi.

Au cours d’une relation de près de trois ans, Giggs, 48 ​​ans, a réalisé une “litanie” de violences physiques et psychologiques et “a complètement perdu le contrôle de lui-même” quand il aurait attaqué Kate Greville puis donné un coup de coude à sa sœur dans la mâchoire alors qu’ils se disputaient au sujet de l’infidélité présumée de Giggs, cela a également été affirmé.

Cet incident s’est produit dans leur ancienne maison de Worsley, dans le Grand Manchester, le 1er novembre 2020, où Giggs aurait “délibérément frappé à la tête” Greville et a donné un coup de coude à sa sœur Emma dans la mâchoire alors qu’elle tentait de les empêcher de “s’agripper au sol”.

Dans une autre escarmouche présumée laide au luxueux hôtel Stafford de Londres, Giggs aurait donné un coup de pied à Greville dans le dos, puis l’aurait jetée “hors de la chambre d’hôtel nue” suivi de son sac quand elle l’a accusé de flirter avec d’autres femmes.

Le procès qui se déroule au tribunal de la couronne de Minshull Street à Manchester a également entendu des détails sur les messages menaçants et chargés d’explétion que Giggs a envoyés à son ex-partenaire.

Dans un e-mail, après que Greville ait bloqué Giggs sur les réseaux sociaux, il a supplié : “S’il vous plaît, débloquez-moi. Tous ces conneries bloquantes sont du caca. Promettez qu’il n’y ait plus de photos nues.”

C’était peut-être une référence au comportement que Peter Wright QC, poursuivant, a décrit lorsqu’il a expliqué comment Greville et Giggs se disputaient souvent au sujet des affaires qu’il aurait eues dans leur “toxique” relation.

Selon Wright, Giggs aurait “lampe à gaz” Greville à douter d’elle-même puis à menacer d’envoyer des images “à caractère personnel” de la femme de 36 ans à ses amis à moins qu’elle ne fasse ce qu’il a dit.

Le QC poursuivant a déclaré aux jurés que même si Giggs était “idolâtré” par les fans de football, il possédait un “côté beaucoup plus laid et sinistre de son personnage” à huis clos dans sa vie privée, ce qui “impliquait une litanie d’abus, à la fois physiques et psychologiques, d’une femme qu’il professait aimer”.

Giggs réalisé “des abus systématiques et parfois violents”, “tout en s’attaquant tout le temps à [Greville’s] vulnérabilités pour sa propre satisfaction”a déclaré Wright, avec un autre e-mail montrant Giggs affirmant qu’il se faisait peur “parce que je pouvais faire n’importe quoi.”

Giggs a accusé Greville d’avoir menti dans la correspondance et a déclaré : “Seul un horrible connard maléfique fait ça. Absolument étonnant.

“Maintenant, j’ai l’air complètement con après avoir dit à trois de mes amis que je vais en Écosse ce week-end”, il ajouta.

Giggs nie les accusations portées contre lui pour avoir utilisé un comportement de contrôle et coercitif contre Greville dans leur relation, qui s’est étendue d’août 2017 à novembre 2020.

Plaidant non coupable de tous les chefs d’accusation, il a également été accusé d’avoir agressé Greville, de lui avoir causé des lésions corporelles réelles et d’avoir commis des voies de fait simples contre sa jeune sœur Emma à leur domicile le 1er novembre 2020.

Défendant Giggs, son avocat Chris Daw QC a noté que Giggs “accepte pleinement que son comportement, sur le plan moral, était loin d’être parfait” et que l’ancien manager du Pays de Galles “n’a pas toujours géré leurs arguments de la meilleure façon possible.”

Affirmant que les accusations étaient fondées sur “distorsion, exagération et mensonges”cependant, Daw a ajouté que son client a nié avoir utilisé un comportement coercitif et contrôlant et avoir également agressé Greville et sa sœur Emma.

Daw a comparé leur romance finie à comparable “des relations dysfonctionnelles vouées à l’échec”et a déclaré que les jurés pourraient arriver à la conclusion que Giggs et Greville s’étaient conduits “comme des chamailleries d’enfants, ou d’adolescents, au mieux”.

Entendu devant la juge Hilary Manley, le procès de Giggs devrait durer deux semaines.