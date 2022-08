L’icône de Man United, Ferguson, fait l’éloge de Giggs lors d’un procès pour agression

Ferguson est apparu comme témoin de personnage pour son ancien joueur

L’ancien manager de Manchester United, Alex Ferguson, a salué le tempérament de son ancien joueur Ryan Giggs lors de son procès pour l’agression présumée et le comportement contrôlant de son ex-petite amie et de sa sœur.

Témoignant au nom de l’ex-footballeur accusé d’une série d’infractions contre Kate Greville, ainsi que d’une contre sa jeune sœur Emma, ​​Ferguson a déclaré qu’il n’avait jamais vu Giggs devenir en colère ou violent au cours des 24 années où ils ont travaillé ensemble à Manchester United.

Il a affirmé que Giggs avait un «tempérament fantastique” et que le pilier de Manchester United a été traité “comme le numéro un” au sein du club.

Lire la suite L’icône de Man United a gardé une femme “comme une esclave”, selon un tribunal

Giggs était l’une des charges les plus fiables de Ferguson tout au long de sa carrière de footballeur. Le Gallois a fait 963 apparitions dans toutes les compétitions pour Manchester United et a joué un rôle central dans certaines des réalisations les plus durables de Ferguson, dont deux titres de Ligue des champions depuis qu’il a fait son entrée dans la première équipe à l’âge de 17 ans seulement.

“Ils [Manchester United] traversais une mauvaise période quand je suis arrivé au club en 1986“, a déclaré Ferguson.

“Nous avions un gros travail à faire. Nous avons vu Ryan comme un pas vers une meilleure situation en ce qui concerne les jeunes joueurs. Le truc, c’est que la presse a commencé à le comparer à George Best. Nous avons dû faire face à beaucoup d’attention sur le garçon.

“Quand quelqu’un dit que vous êtes le prochain George Best, c’est un gros problème. Mais le garçon était super, pas de problèmes.”

Il a ajouté au jury : «Quand je perdais mon calme, j’utilisais Ryan comme exemple. Il aurait le bout pointu de ma langue, mais je savais qu’il pouvait le supporter. D’autres joueurs s’asseyaient et pensaient: “Si Ryan peut le supporter, nous pouvons tous le supporter.”

“Il était le meilleur exemple que j’ai eu dans n’importe quel club. Tout le monde considérait Ryan comme le numéro un.”

Le tribunal a également entendu vendredi une lettre écrite à Giggs par Greville trois jours avant son arrestation pour voies de fait dans laquelle elle l’accusait d’avoir été infidèle dans leur relation en couchant avec au moins huit autres femmes, dans laquelle elle le décrivait comme un “menteur compulsif et tricheur en série.”

“Je sais maintenant que vous dites les mêmes choses que vous me dites à plusieurs femmes. Je n’ai rien de spécial, j’étais juste celui que tu n’as pas laissé avoir une vie heureuse.”

Plus tôt cette semaine, Giggs a admis qu’il se considérait comme un “tricherie d’amour” et a déclaré qu’il avait été infidèle dans toutes les relations qu’il avait jamais eues, bien qu’il ait nié avoir agressé Greville.

Lire la suite L’icône de Man Utd “a donné un coup de tête” à son ex-partenaire au milieu d’une “litanie d’abus” – avocats

Le témoignage de Ferguson au nom de Giggs est venu après que des messages entre lui et Greville aient été lus à haute voix au tribunal.

“Tu es la confiture dans mon beignet, la truffe dans mes pâtes, le sel dans ma tequila», a-t-il écrit dans un message.

Dans un autre envoyé le soir du Nouvel An 2017, Giggs a écrit un message dans lequel il épelait le nom de Greville : «G pour Gorgeous, R pour Radiant, E pour Extraordinary, V pour Vivacious, I pour Idolized (par moi), L pour Legs, L pour Legs, E pour Tout ce que j’ai voulu.”

Giggs a également été décrit comme écrivant de la “poésie” à son ancien partenaire qui a été largement ridiculisé comme « digne de grincer des dents » dans la presse britannique, et dans lequel il décrit Greville comme faisant de lui “aussi dur qu’un totem.”

Le procès se poursuit.