L’icône de l’UFC scandalisée, Jon Jones, publie une vidéo «bizarre et dérangeante» embrassant sa fiancée quelques jours après son arrestation pour violence domestique

Jones, l’ancien champion de longue date des poids lourds légers, n’a pas été étranger aux infractions en dehors de la cage tout au long de sa carrière record à l’UFC, ayant enfreint à la fois la loi et les autorités de contrôle des drogues du sport à plusieurs reprises tout au long de son ascension. au sommet du sport.

L’homme de 34 ans a été arrêté à Las Vegas la semaine dernière, quelques heures seulement après avoir été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC pour son classique de l’UFC 165 avec Alexander Gustafsson, après avoir prétendument tiré les cheveux de sa fiancée et plus tard donné un coup de tête à un policier. auto.

La police a également détaillé que la fiancée et partenaire de Jones depuis 17 ans, Jessie Moses, avait la lèvre ensanglantée – la mère des trois enfants de Jones disant aux flics que la star de l’UFC était un « peu » physique avec elle, mais a nié l’avoir frappée.

La police de Las Vegas a également signalé avoir vu du sang sur les draps de lit à l’intérieur de leur chambre d’hôtel. Moïse n’a autorisé aucune photographie d’elle ni consenti à un entretien volontaire sur ce qui s’était passé.

Le rapport de police indiquait également que Jones avait pleuré lorsqu’il a été inculpé par la police, les policiers décrivant son comportement comme «comme des montagnes russes émotionnelles« .

Mais alors qu’une autre vague de publicité négative entoure l’un des plus grands combattants de l’UFC, Jones s’est tourné vers les médias sociaux dans un mouvement qui semble conçu pour éclipser les dernières accusations portées contre lui – et les fans de combat n’achètent pas l’image de lui en train de s’embrasser Moïse avec le texte (une citation d’une chanson de John Legend) : « Et je resterai avec toi. Oh je resterai avec toi à travers les hauts et les bas. »

Certains observateurs ont trouvé les images inconfortables, une personne écrivant : « OK mec, c’est WTF ? »

« Fake une ** vidéo qu’il a postée avec sa femme, » une autre personne a écrit autre part.

Autres a affirmé que le clip était « bizarre » et même « inquiétant. »

Jones n’a fait qu’une seule déclaration depuis l’arrestation, indiquant en ligne qu’il arrêterait de boire de l’alcool – quelque chose qu’il dit que son cerveau « ne peut pas gérer » plus – mais certains voient cela comme le dernier d’une série de fausses contritions du combattant qui a été arrêté à plusieurs reprises dans le passé, y compris un 2020 pour DWI et l’utilisation négligente d’une arme à feu à Albuquerque, Nouveau-Mexique .

Il a également été déchu de son titre mondial en 2015 après avoir été impliqué dans un accident avec délit de fuite au cours duquel le bras d’une femme enceinte a été cassé. Jones a fui les lieux mais s’est ensuite rendu aux autorités.

Jones en apprendra plus sur les sanctions potentielles auxquelles il pourrait être confronté lors de sa prochaine comparution devant le tribunal le 26 octobre, mais cette référence à la chanson de John Legend « Stay With You » est intéressante – car avec Jon Jones, il y a eu beaucoup plus de bas que ups ces derniers temps.