L’icône de l’UFC Aldo met de côté la querelle de McGregor pour soutenir la star irlandaise frappée à nouveau au sommet après une blessure à la jambe d’horreur

Alors que McGregor se lançait dans l’une des ascensions les plus phénoménales vers le sommet de tous les sports au milieu des années 2010, il s’est retrouvé mêlé à une amère querelle avec le Brésilien.

À l’époque, l’un des meilleurs combattants livre pour livre de l’UFC et invaincu dans le championnat d’élite, Aldo avait ce que McGregor voulait dans le titre des poids plume et s’assurait qu’il réussissait à tirer son épingle du jeu en continuant de parler tout en accumulant les victoires.

Au moment où ils se sont finalement rencontrés en décembre 2015, certains ont estimé que «Mystic Mac» avait liquidé Aldo à un point tel qu’il avait déjà gagné le combat avant le premier buzzer, et avait en quelque sorte fait ses preuves à seulement 13 secondes dans leur boîte. -bureau éclaté.

Conor McGregor a continué à prendre la ceinture de Jose Aldo avant de finir par la gagner en 13 secondes 😳(via @ufc) pic.twitter.com/ms1YuGqOdE – SportsCenter (@SportsCenter) 30 mai 2020

Tombant dans le piège de McGregor en sortant toutes les armes à feu, Aldo a été mis KO dans ce laps de temps et a ouvert la voie à son rival pour devenir la plus grande star du MMA et plus tard un roi à deux divisions qui gagnerait plus de 100 millions de dollars dans un crossover match de boxe avec Floyd Mayweather.

Près de six ans après leur dispute, cependant, Aldo ne semble pas garder rancune et a exprimé son inquiétude pour le controversé de 33 ans.

Accumulant un mauvais bilan de 1-3 lors de ses quatre dernières sorties, McGregor est plongé dans un scandale à la suite d’un différend houleux avec Dustin Poirier et sa femme, qui s’est poursuivi après la deuxième victoire consécutive du natif de la Nouvelle-Orléans contre lui alors qu’il s’est effondré sur le sol octogonal à Las Vegas à l’UFC 264 récemment.

« Tout d’abord, je suis contrarié par la blessure », Aldo a révélé à Ag. Se battre.

« C’est assez difficile, nous travaillons avec notre corps, nous essayons de le garder en bonne santé parce que de cette façon, nous pouvons toujours travailler. »

« OOOOOH… Incroyable » Entrez dans la cabine pour @JoeRoganla réaction de McGregor-Aldo. #UFC229pic.twitter.com/j3kw2vY9uW – UFC (@ufc) 5 octobre 2018

Pourtant, Aldo lui conseille toujours de revenir.

« Je pense qu’il peut [get back to fighting at a high level]. Je ne doute jamais des champions, de l’esprit et de la volonté des champions », a déclaré Aldo.

« Il a dominé avant et était le champion des poids légers et des poids plume. Tout dépend de lui. S’il veut revenir à un niveau élevé, il peut le faire. »

Contrairement à d’autres qui pensaient que « Notorious » était sur le point d’être éliminé lors du deuxième combat consécutif dirigé par Poirier, Aldo a également constaté qu’il avait bien performé jusqu’à ce que sa jambe d’horreur se brise.

« Le combat se passait bien surtout parce que Conor a oublié [his promotional] côté et a essayé d’être le combattant et de gagner jusqu’à ce que cette situation de jambe se produise », dit Aldo.

« Mais, mec, je pense que c’est à lui [to return]. S’il veut revenir, il travaillera dur, abdiquera certaines choses pour y arriver, se consacrera et repartira sur le chemin de la victoire. »

Quant à Aldo, il poursuit sa longue route vers le titre des poids coq contre son compatriote Pedro Munhoz, lors du co-événement principal de l’UFC 265 samedi.