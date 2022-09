L’icône de l’octogone décompose l’hypothétique confrontation avec Khabib

Georges St-Pierre a expliqué comment il aborderait un combat avec Khabib Nurmagomedov

L’ancien champion en deux divisions de l’UFC, Georges St-Pierre, a déclaré qu’il aurait eu du pain sur la planche s’il avait jamais mis les pieds dans l’Octogone pour affronter l’invaincu Khabib Nurmagomedov.

St-Pierre, qui a pris sa retraite peu de temps après avoir remporté le titre de poids moyen UFC de Michael Bisping à la fin de 2017, deviendra l’un des combattants les plus légendaires de l’histoire des arts martiaux mixtes après une course à couper le souffle avec l’UFC, après quoi il a été à juste titre annoncé dans Temple de la renommée de l’organisation.

Tout comme Khabib, cependant, St-Pierre a résisté à toute envie de sortir de sa retraite après s’être éloigné du sport il y a cinq ans, même en dépit de liens provisoires avec un combat avec Khabib lui-même après que les deux hommes eurent parlé de leur intérêt à tester leurs compétences contre un. une autre.

Mais s’adressant aux fans avant le tout premier événement de l’UFC à Paris, en France, samedi soir, St-Pierre a expliqué comment il pensait qu’il se serait débrouillé contre plusieurs des combattants les plus dominants de l’histoire récente.

“Khabib est une légende par ses connaissances, son expérience», a-t-il déclaré à propos de la superstar russe qui a pris sa retraite avec une fiche sans tache de 29-0.

“Il a tellement d’outils dans son sac. Ce serait un combat dont je ne saurais pas comment il aurait tourné. Je ne sais pas. Ce n’est pas le meilleur combattant qui gagne le combat, c’est le combattant qui combat le mieux la nuit du combat, donc pour les battre j’aurais dû être le meilleur homme de la nuit du combat et être très, très bien préparé.”

St-Pierre a dominé la division des poids welters de l’UFC pendant une grande partie de sa carrière, mais a finalement été remplacé en tant que tenant du titre par Kamaru Usman et, plus récemment, Leon Edwards, et a ajouté ses réflexions sur la façon dont il se serait comporté contre la nouvelle génération d’élite de 170 livres.

“C’est dur car ils ont tous de grandes qualités», a-t-il déclaré à propos des champions qui l’ont suivi.

“Ils sont tous très différents. Léon m’aurait donné beaucoup de fil à retordre car il est très intelligent. Cela aurait été comme une partie d’échecs. Cela aurait été une énigme difficile à résoudre car ce serait un combat très technique.

“Kamaru est très physique, il est très athlétique, c’est une bête. Il est fort, il frappe très fort, c’est un grand lutteur. Ce serait très dur physiquement, très exigeant.

“Je pense qu’il a gagné le premier tour et il a montré au premier tour des compétences incroyables pour mettre Kamaru Usman sur son dos, le monter, prendre son dos», a ajouté St-Pierre à propos d’Edwards.

“Il a montré des compétences incroyables juste là. Il perdait parce qu’il perdait après les deuxième, troisième et quatrième tours, et il était sur le point de perdre le cinquième tour. Mais je pense que ce qui rend Leon Edwards si bon, c’est son QI de combat.

“Il est aussi si doué pour neutraliser les forces de son adversaire. Il est très bon pour réduire les forces de son adversaire et amener le combat là où il est à l’aise, pour faire combattre son adversaire en dehors de sa zone de confort, et je pense que c’est pourquoi Leon Edwards est si bon..”