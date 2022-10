L’icône de l’éducation sexuelle Sue Johanson est de retour ! Un nouveau documentaire examine sa vie et son héritage – National

Il y a de fortes chances que si vous avez grandi entre la fin des années 1980 et le début des années 2000 au Canada, vous connaissiez Sue Johanson et sa tristement célèbre émission de radio et de télévision, Spectacle de sexe du dimanche soir.

Éducatrice sexuelle de renommée mondiale, Johanson a enseigné à tant de Canadiens comment avoir des relations sexuelles protégées et comment en profiter. Et maintenant, elle fait l’objet d’un long métrage documentaire, intitulé Sexe avec Suequi jette un coup d’œil sur la façon dont sa carrière de plusieurs décennies a contribué à façonner la façon dont nous parlons de sexe et de sexualité aujourd’hui.

Pendant des années, les Canadiens — et plus tard, les Américains — réglaient leurs chaînes de télévision et leurs radios sur le Spectacle de sexe du dimanche soiroù Johanson répondait aux appels de personnes de tout le continent.

Et rien n’était interdit. Johanson se lançait dans des conversations, parfois au grand dam du réseau, sur le sexe anal et gay, les fétiches et les problèmes sexuels dans la communauté queer, qui étaient souvent des sujets tabous lorsque son émission était diffusée.

L’approche directe et sans fioritures de Johanson pour parler de sexe maladroit, associée à son apparence de grand-mère et à son sens de l’humour aiguisé, a ajouté à son attrait et l’a propulsée vers la célébrité. (Elle “DGAF” avant même que l’acronyme ne devienne une chose.)

Ce qui a commencé comme une petite émission de radio parfois controversée a finalement propulsé Johanson vers une renommée internationale. Elle a fait des apparitions dans les talk-shows de fin de soirée de Arsenio Hall, David Letterman et Conan O’Brien. Elle était une invitée récurrente sur le Degrassi la franchise. Et elle a voyagé à travers le pays, apparaissant comme conférencière invitée à d’innombrables événements collégiaux et universitaires.

“Je pense que sa première grande apparition aux États-Unis a été avec Arsenio Hall. Et je me souviens m’être réuni autour de la télévision pour regarder ça », a déclaré Jane, la fille de Johanson, à Global News.

“Et je n’oublierai jamais ce flottement – j’étais tellement nerveux pour elle que j’ai réalisé que je ne pouvais pas la regarder être interviewée. Ce n’est pas que je ne l’aimais pas ou que je n’étais pas fier d’elle ou que je sentais qu’elle faisait des choses si merveilleuses. J’étais nerveux pour elle.

Le documentaire, qui sera diffusé le 10 octobre, était une collaboration entre Jane et la réalisatrice canadienne Lisa Rideout, qui s’est réunie après que Jane a commencé à capturer des conversations avec sa mère sur vidéo en 2016 afin de préserver certains de ses souvenirs.

















Pendant ce temps, Rideout avait pensé à Johanson et à l’impact qu’elle avait eu sur sa propre vie.

« J’ai grandi avec le Spectacle de sexe du dimanche soir et Sue étant ma principale source d’éducation », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle a fini par envoyer un e-mail au site Web obsolète de Sue, mais ne pensait pas que quiconque répondrait. “Mais il se trouve que Jane tournait un film et qu’elle avait besoin de quelqu’un. Nous aimons donc penser que l’univers nous a réunis pour faire le film.

Dans le documentaire, les lecteurs verront des visages familiers comme Russell Peters, George Stroumboulopoulos et le chroniqueur sexuel Dan Savage. Les éducateurs et défenseurs du sexe Shan Boodram, Lorraine Hewitt et Nina Hartley se présentent également pour parler de l’héritage de Johanson.

Johanson, aujourd’hui âgé de 92 ans, est à la retraite depuis longtemps et mène une vie tranquille et simple. Sa décision de mettre son émission au lit est venue en 2008 lorsqu’elle a réalisé deux choses : que son énergie commençait à diminuer, et aussi que l’essor d’Internet, y compris le monde des rencontres en ligne et de la pornographie, commençait à dépasser ses connaissances et compréhension de nombreux sujets sexuels.

Sue Johanson, aujourd’hui âgée de 92 ans, mène une vie tranquille et simple et profite de sa retraite.

Courtoisie / Réseau W



“Je pense qu’elle est très heureuse d’être sortie des feux de la rampe afin de pouvoir enfin se reposer après le marathon éclair auquel elle participait”, a déclaré Jane.

Cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne se tient pas au courant des derniers développements dans le monde des droits sexuels et reproductifs.

Jane dit que sa mère était consternée et navrée lorsque la Cour suprême des États-Unis a renversé Roe V. Wade en juin.

“Elle a pleuré quand elle a entendu ça… Cela l’a rendue si triste, mais je pense presque soulagée parce qu’elle a pensé:” C’est une bataille que je ne peux pas mener maintenant. Je suis trop vieux.'”

Et même si sa mère n’a pas encore regardé le documentaire, Jane pense qu’elle sera ravie de voir certains des éducateurs sexuels présentés dans le film qui portent le flambeau et fournissent des informations sexuelles claires et concises aux prochaines générations de Canadiens.

Rideout a déclaré qu’en réalisant le documentaire, elle avait été surprise d’apprendre à quel point les gens avaient encore besoin d’éducateurs sexuels, malgré la quantité écrasante de contenu sexuel en ligne.

“Je pensais qu’aujourd’hui, tout le monde peut Google ce qu’il veut, ils n’ont pas nécessairement besoin de ces voix. Mais j’ai appris que les gens ont toujours besoin de personnes pour répondre à leurs questions et leur assurer vraiment qu’ils sont d’accord avec leurs désirs sexuels.

Ce sentiment exact a toujours été une grande partie du charme de Johanson. Il n’y avait pas de question trop bizarre ou pas de problème trop petit, et Johanson a abordé chaque question avec une tête froide et un sens de l’humour.

De nombreux moments de rire du documentaire proviennent des réflexions de l’équipe qui a travaillé aux côtés de Johanson sur Spectacle de sexe du dimanche soir. Ils racontent comment Johanson leur offrait des jouets sexuels, les exhortant à les essayer et à rendre compte de leurs découvertes.

Elle transformerait ces critiques d’équipage en un segment de style Consumer Reports à la fin de chaque émission télévisée, plongeant dans son sac fourre-tout noir couvert de flammes pour sortir des godes, des vibromasseurs et des perles anales de tous styles et tailles.

“Elle voulait juste parler de sexe et faire rire les gens”, a déclaré Jane. « Elle était peut-être célèbre, mais elle s’en fichait. Elle aimait rencontrer de nouvelles personnes. C’était ça. C’est assez simple, vraiment.

—

“Sex with Sue” sera présenté le lundi 10 octobre à 21 h HE / PT sur W Network et STACKTV.