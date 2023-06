L’icône de la télévision pour enfants des années 90 méconnaissable alors qu’il traîne avec Taron Egerton à Glastonbury

Une icône de la télévision pour enfants des années 90 est méconnaissable alors qu’il traînait avec Taron Egerton à Glastonbury.

Dexter Fletcher a été pris en photo alors qu’il traînait avec Taron, 33 ans, au festival de musique populaire.

Une icône de la télévision pour enfants des années 90 est méconnaissable alors qu'il traînait avec Taron Egerton à Glastonbury

Dexter Fletcher a été pris en photo alors qu'il traînait avec Taron, 33 ans, au festival de musique populaire

Les deux acteurs ont pu être vus en train d’apprécier le set d’Elton John à Glastonbury – qui était sa dernière performance au Royaume-Uni.

Les fans de Dexter, 57 ans, ont été frappés par son apparence car ils n’ont pas reconnu la star.

En publiant la capture de lui et Taron, Dexter a écrit: « Super week-end à Glasto célébrant le seul et unique @eltonjohn avec ce talent @taron.egerton.

« Il a oublié ses sandwichs et a essayé de manger mon chapeau fantaisie !!! Un tel concert épique et historique. C’était un honneur d’être si proche de la magie… Dx.

Il a joué dans l’émission pour enfants d’ITV Press Gang, qui s’est déroulée de 1989 à 1993.

La série a vu des élèves diriger leur propre journal dans leur école locale et a suivi leurs activités dans la gestion du titre.

Dexter est également connu pour avoir joué dans la comédie et le film policier Lock, Stock et Two Smoking Barrels.

Le casting, qui comprenait Jason Statham, s’est réuni récemment alors qu’il assistait à la première du nouveau film de Dexter Ghosted.

Dexter pouvait être vu en costume et botté alors qu’il se tenait à droite de ses co-stars de cinéma.

Le film est sorti en 1998 et il a été réalisé pour moins de 1 million de livres sterling, mais a pris plus de 20 millions de livres sterling au box-office.

Le film suit l’histoire d’un homme et de ses amis qui perdent une partie de poker face à un gangster et élaborent un plan pour le rembourser.

