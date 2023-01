L’icône de la radio Lin Brehmer décède après une bataille contre le cancer – Shaw Local

L’animateur de radio bien-aimé WXRT 93.1-FM et lauréat du rock’n’roll Lin Brehmer est décédé après avoir lutté contre le cancer, a rapporté dimanche la station de radio de Chicago.

“C’est avec le cœur lourd que nous devons vous informer que nous avons tous perdu notre meilleur ami”, a déclaré la collègue et amie de Brehmer, Terri Hemmert, dans un tweet.

“Lin Brehmer a combattu le cancer aussi longtemps qu’il le pouvait. Il est décédé tôt ce matin, paisiblement, avec sa femme et son fils à ses côtés. (Lundi) à 10h, sa famille XRT célébrera la vie incroyable de notre meilleur ami dans le monde entier. Nous nous soutiendrons pendant cette période déchirante. Lin le voudrait. Rien prendre pour acquis,” elle a écrit.

Brehmer a rejoint la station alternative pour adultes en tant que directeur musical en 1984 et a commencé un long passage en tant qu’homme du matin en 1991, passant plus tard à midi. Il a pris un congé à l’été 2022 pour recevoir un traitement contre le cancer, mais est revenu dans les airs l’automne dernier.

Brehmer a combiné un sens de l’humour méchamment drôle, une connaissance encyclopédique de la musique et une sagesse philosophique sur ses quarts de travail et son long métrage populaire “Lin’s Bin”.

Le Daily Herald a interviewé Brehmer à l’occasion de son 25e anniversaire à la station en 2017 et a demandé : « Qu’est-ce qui vous rend, à 62 ans, toujours drôle ?

Brehmer a répondu : « Une grande partie de ce que les gens considèrent comme drôle, c’est ma tendance à me déprécier. Tout le monde peut se moquer de soi. C’est la cible la plus sûre. Tout le reste, vous ouvrez une boîte de vers laids, tourbillonnants et venimeux.

“J’ai une certaine tendance à faire des choses, des vraies choses, qui s’avèrent amusantes, comme me présenter au travail avec une botte de neige au pied droit et une basket au pied gauche, simplement parce que je n’étais pas vraiment concentré mon équipement de pied.

Les réflexions sur la vie du fan inconditionnel des Cubs ont rapidement rempli les médias sociaux.

“Chicago a perdu son meilleur ami”, a déclaré le membre du Congrès de Chicago Mike Quigley dans un tweet.

“Je ne peux tout simplement pas imaginer un monde sans Lin Brehmer”, a déclaré la personnalité de la radio Joan Esposito dans un tweet. « Nous en sommes tous plus pauvres. Écrivain brillant, amoureux des gens et de la musique, père fantastique et humain formidable.