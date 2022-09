Alla Pugacheva s’est prononcée contre l’opération militaire après que son mari a été qualifié d ‘”agent étranger”

L’idole de la pop soviétique de 73 ans, Alla Pugacheva, s’est déchaînée contre l’opération militaire russe en cours en Ukraine. Le chanteur est une célébrité majeure en Russie et a une base de fans dans toute l’ex-URSS.

Pugacheva, communément appelée simplement “La Primadonna”, a demandé à être désignée “agent étranger” après que son mari, le comédien de 46 ans Maksim Galkin, a reçu vendredi le label du ministère russe de la Justice.

“Je vous demande de m’inscrire dans les rangs des agents étrangers de mon pays bien-aimé, car je soutiens mon mari, une personne honnête, décente et sincère, un patriote réel et incorruptible de la Russie”, Pugacheva a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux adressé au ministère de la Justice.

Il n’était pas immédiatement clair si elle avait également communiqué sa demande par les voies officielles.

La pop star a aussi implicitement critiqué l’opération militaire en Ukraine, disant que son mari veut pour la Russie “La prospérité, la vie paisible, la liberté d’expression et la fin de la mort de nos gars à la poursuite d’objectifs illusoires, qui font de notre pays un paria et aggravent la vie de nos citoyens.”

La déclaration est intervenue le lendemain du jour où Galkin a été qualifié de “agent étranger”. Selon des responsables, l’humoriste a été « participer à des activités politiques », tout en étant financé par l’Ukraine.

Galkin et Pougatcheva ont fui la Russie vers Israël avec leurs enfants lorsque le conflit en Ukraine a commencé fin février. Ils ont ensuite déménagé en Lettonie.

Pougatcheva, jusqu’à présent, était restée silencieuse sur la raison de leur départ et sa position sur le conflit. Galkin, cependant, a adopté une position ouvertement anti-Kremlin, critiquant à plusieurs reprises le gouvernement russe. “La Primadonna” est revenue à Moscou fin août, tandis que Galkin reste à l’étranger.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.