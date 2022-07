L’icône de la F1 face à une amende époustouflante au milieu des abus racistes de Lewis Hamilton – médias

Nelson Piquet fait face à une audience devant un tribunal et à une amende potentielle de 1,5 million de livres sterling

L’ancien champion de Formule 1 Nelson Piquet doit comparaître devant un tribunal de son Brésil natal où il pourrait être condamné à une amende de 1,5 million de livres sterling après qu’un groupe de défense des droits de l’homme ait porté plainte contre l’homme de 69 ans pour avoir causé un “dommage moral” aux noirs et aux la communauté LGBTQ + suite à ses commentaires controversés contre Lewis Hamilton, selon le Mirror.

Des images montrant Piquet faisant référence au pilote britannique Hamilton avec des termes racistes et homophobes brésiliens-portugais lors d’un podcast filmé en novembre sont devenues virales en ligne le mois dernier – Piquet utilisant les termes tout en discutant de la bagarre de Hamilton avec son rival Max Verstappen au moins le Grand Prix de Grande-Bretagne de la saison.

Piquet s’est depuis excusé d’avoir utilisé le langage controversé et a nié qu’il était destiné à avoir des connotations racistes.

Cependant, ses excuses n’étaient pas tout à fait suffisantes pour que le groupe de défense des droits de l’homme dépose une plainte officielle – un Sao Paolo ayant par la suite ordonné une enquête.

Piquet aura désormais 15 jours pour organiser une défense devant le juge Felipe Costa da Fonseca Gomes du tribunal fédéral du district – avec des accusations comprenant une demande d’amende de 1,5 million de livres sterling (1,8 million de dollars) pour avoir utilisé des termes offensants.

L’interview du Brésilien a été vivement critiquée dans les cercles de la F1, notamment par des noms réputés comme Damon Hill et Jenson Button.

Piquet, cependant, dit que ses commentaires n’étaient pas destinés à être offensants.

“Ce que j’ai dit était mal pensé, et je ne le défends pas, mais je préciserai que le terme utilisé est celui qui a été largement et historiquement utilisé familièrement en portugais brésilien comme synonyme de ‘gars’ ou ‘personne’ et n’a jamais été destiné à offenser,” il a dit.

“Je n’utiliserais jamais le mot dont on m’accuse dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion que le mot a été utilisé par moi dans le but de rabaisser un conducteur en raison de sa couleur de peau.

«Je m’excuse de tout cœur auprès de tous ceux qui ont été touchés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable, mais la traduction dans certains médias qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux n’est pas correcte. La discrimination n’a pas sa place en F1 ou dans la société et je suis heureux de clarifier ma pensée à cet égard..”

Hamilton n’a pas accepté les excuses.

Le pilote britannique, qui est à égalité avec Michael Schumacher pour le plus grand nombre de championnats du monde de l’histoire du sport, a déclaré que les commentaires de Piquet étaient la preuve que la F1 avait désespérément besoin d’un changement de culture.

“C’est plus que la langue“, a déclaré Hamilton.

“Ce sont des mentalités archaïques qui doivent changer et qui n’ont pas leur place dans notre sport. J’ai été entouré par ces attitudes et ciblé toute ma vie. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu d’agir.

Les informations selon lesquelles Piquet devait comparaître devant le tribunal interviennent après que trois politiciens brésiliens l’ont accusé d’être coupable d’un crime racial et ont demandé que les tribunaux lancent une enquête.

La F1 et l’équipe de Hamilton, Mercedes, ont également indiqué leur colère face aux remarques de Piquet, un responsable de la Formule 1 déclarant qu’ils sont “inacceptable sous quelque forme que ce soit et n’a aucun rôle dans la société.”