L’icône de la démocratie emprisonnée pour 7 ans de plus

Un ancien dirigeant du Myanmar et lauréat du prix Nobel de la paix a été reconnu coupable de corruption

Un tribunal du Myanmar a condamné vendredi la dirigeante déchue du pays, Aung San Suu Kyi, à sept ans supplémentaires derrière les barreaux. La nouvelle affaire est devenue la dernière d’une longue série de procédures judiciaires auxquelles la politicienne a été confrontée après son renversement en février 2021 par la junte militaire.

La condamnation porte la peine totale de prison de Suu Kyi à 33 ans, dont trois avec travaux forcés, ce qui signifie en fait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’homme de 77 ans. La dernière affaire concernait cinq infractions en vertu de la loi anti-corruption du pays, a déclaré un responsable juridique à AP.

Suu Kyi, surnommée “l’icône de la démocratie” par les médias, a été condamnée à plusieurs reprises pour diverses accusations à la suite du coup d’État. Les accusations portées contre elle vont de la fraude électorale à la contrebande illégale de talkies-walkies dans le pays. La dirigeante évincée a toujours nié tout acte répréhensible, insistant sur le fait que les accusations portées contre elle étaient absurdes et politiquement motivées.

Lire la suite Le lauréat du prix Nobel de la paix écope d’une peine de prison supplémentaire pour fraude électorale

La politicienne a reçu le prix Nobel de la paix en 1991 pour son travail visant à apporter la démocratie au Myanmar. Au cours de son mandat, cependant, elle a elle-même fait face à des allégations de violation des droits de l’homme, en particulier à propos du traitement controversé de la minorité musulmane Rohingya dans le pays, décrit par certains experts comme un “génocide”.

Suu Kyi est devenue la première – et, jusqu’à présent, la seule – conseillère d’État du Myanmar en 2016, obtenant une réélection confortable pour elle-même et une victoire écrasante pour son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) fin 2020. la fraude généralisée lors des élections a été citée par l’armée comme prétexte pour destituer le conseiller d’État, Suu Kyi et ses collègues politiciens niant fermement toutes les accusations.

Le coup d’État de 2021 a mis fin à une brève période de régime civil au Myanmar, contrôlé par l’armée du début des années 1960 à 2011. Le coup d’État a provoqué des troubles de plusieurs mois dans le pays, la violence ayant fait quelque 2 000 morts, selon divers observateurs. groupes. Des milliers d’opposants au gouvernement militaire ont fini en prison, mais quelque 6 000 ont été libérés en novembre dernier lors d’une vaste amnistie lancée par les autorités.