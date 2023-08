L’icône de la Coupe du monde Chastain s’attend à ce qu’Andonovski quitte l’USWNT

La légende américaine Brandi Chastain a déclaré qu’elle ne pensait pas que Vlatko Andonovski poursuivra son rôle d’entraîneur-chef de l’USWNT après leur sortie décevante en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine.

« Non, je ne pense pas qu’il va durer », Chastain a déclaré au podcast ESPN ‘The Far Post.« Malheureusement, son record ne parle pas de cela. Quatre matchs sur 10 dans de grands tournois, quatre victoires, c’est bien en dessous de la norme.

L’USWNT a obtenu le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, mais l’a fait en ne remportant qu’un seul match de phase de groupes, en ayant besoin de pénalités pour vaincre les Pays-Bas en quarts de finale et en battant finalement l’Australie 4-3 lors des éliminatoires pour la troisième place.





Lors de la Coupe du monde, une seule victoire 3-0 contre le Vietnam a été suivie d’un match nul 1-1 contre les Pays-Bas et de matchs nuls contre le Portugal et la Suède, cette dernière les éliminant aux tirs au but.

« Je dirais que neuf sur 10 auraient été, nous voulons que vous en gagniez neuf sur 10. Et que vous n’en ayez gagné que quatre, c’est difficile », a-t-elle ajouté.

Les normes élevées de l’USWNT signifient qu’une huitième de finale a été leur pire performance à une Coupe du monde féminine – ils n’avaient jamais terminé en dessous de la troisième place avant 2023. Chastain partage sa sympathie pour Andonovski et la pression à laquelle il a été confronté.

« Les entraîneurs ont un travail difficile, croyez-moi, je vis avec un entraîneur depuis 37 ans comme entraîneur, et vous vivez et mourez par vos joueurs », a déclaré Chastain.

« Vous espérez que ce que vous leur avez donné est suffisant pour influencer la façon dont ils prennent des décisions et comment ils voient le jeu et le succès qu’ils peuvent avoir. Mais ce sont des humains, nous sommes tous faillibles et nous faisons des erreurs . »

Chastain s’est demandé si cette version de l’USWNT avait été suffisamment préparée pour être adaptable et fluide face à l’amélioration rapide du paysage mondial du football féminin.

« Parfois, l’adversaire présente quelque chose de différent que nous n’avions peut-être pas vu venir et que nous n’avions pas prévu pour cela. Avons-nous fait assez pour aider nos joueurs à être assez agiles pour apporter des changements ? J’ai l’impression que nous n’étions pas cette équipe. Et je pense que nous devons être ce type d’entité », a déclaré Chastain.

« C’est comme si nous étions le plus grand actionnaire du football féminin. Et donc nous devons être meilleurs dans ces moments parce que le monde vous regarde, vous avez la plus grande cible et donc pour cette raison, et cette seule raison, serait suffisante dire comme si nous devions avancer [without Andonovski]. »