L’icône de la boxe mexicaine menace Messi après les célébrations de la Coupe du monde (VIDEO)

Saul ‘Canelo’ Alvarez a accusé la star du football de manque de respect pour son traitement d’un maillot mexicain

Le champion du monde de boxe Saul ‘Canelo’ Alvarez a réagi avec colère aux célébrations des vestiaires de Lionel Messi après la victoire cruciale de son équipe en Coupe du monde contre le Mexique.

Messi était cadré lors d’une victoire 2-0 contre le Mexique au Qatar samedi soir, gardant le rêve de l’Argentine en Coupe du monde après sa défaite face à l’Arabie saoudite.

Les joueurs argentins ont célébré sauvagement dans les vestiaires du stade Lusail, mais un aspect des scènes n’a pas plu à l’icône de la boxe mexicaine Alvarez.

Messi a été vu avec un maillot mexicain sur le sol devant lui et l’a frappé par inadvertance en enlevant sa botte.

Messi a effleuré le maillot mexicain avec son pied.

“Ils ont vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ????” Álvarez tweeté.

” Priez Dieu que je ne le trouve pas “ a ajouté le multiple champion du monde.

« Tout comme je respecte l’Argentine, il doit respecter le Mexique !

“Je ne parle pas du pays dans son ensemble, juste des taureaux ** t que Messi a fait”, a ajouté le joueur de 32 ans dans des tweets séparés.

Les fans n’ont pas tardé à souligner que Messi avait déplacé le maillot de manière totalement involontaire, avec une écriture : “Canelo, ici en Argentine, les gens te soutiennent beaucoup, tu te laisses emporter par quelque chose sorti de son contexte. Messi est probablement l’athlète le plus respectueux qui existe…”

“Peut-être… j’espère que oui,” répondit le boxeur.

“Puisque le maillot du Mexique est par terre, c’est une insulte” Alvarez a tweeté plus tard, doublant sa position.

La star du ring, Alvarez, a visé Messi.

L’ancien attaquant argentin Sergio Aguero a pesé pour défendre son ancien coéquipier, tweeter: “Monsieur Canelo, ne cherchez pas d’excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas le football et ce qui se passe dans un vestiaire.

“Les maillots sont toujours par terre après les matchs à cause de la sueur et si vous regardez bien, il [Messi] fait le mouvement pour retirer la botte et la heurte accidentellement.

Alvarez est largement reconnu comme l’un des meilleurs combattants livre pour livre de la planète et affiche un record de 58 victoires en 62 combats professionnels.

Sa dernière défaite est survenue contre le Russe Dmitry Bivol en mai quand Alvarez a augmenté son poids dans le but de remporter le titre WBA des poids lourds légers. Cette défaite était la première du Mexicain depuis 2013, lorsqu’il avait été devancé par Floyd Mayweather.

L’Argentine et le Mexique poursuivent leurs campagnes de Coupe du monde au Qatar mercredi, le groupe C étant en bonne position pour le dernier tour de matches.

La Pologne est en tête avec quatre points, devant l’Argentine et l’Arabie saoudite avec trois points, et le Mexique avec un.

La Pologne affrontera l’Argentine mercredi, tandis que le Mexique affrontera les Saoudiens dans un match qu’ils doivent gagner pour avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale.