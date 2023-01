L’icône de la boxe Manny Pacquiao signe un accord avec l’organisation japonaise de MMA (VIDEO)

Le joueur de 44 ans participera à un match de boxe pour la promotion en 2023

L’icône de la boxe Manny Pacquiao n’est pas encore prête à raccrocher les gants après avoir confirmé le soir du Nouvel An qu’il avait signé un accord pour concourir sous la bannière de l’organisation japonaise de MMA Rizin en 2023.

Cependant, il est entendu que Pacquaio, 44 ​​ans, ne passera pas aux arts martiaux mixtes. Au lieu de cela, il se battra dans un match de boxe pour le groupe contre un adversaire japonais encore inconnu.

L’ancien champion du monde des poids huit a récemment participé à un match d’exhibition plus tôt en décembre contre la star sud-coréenne des arts martiaux DK Yoo, qu’il a remporté par décision unanime.

S’exprimant lors de l’événement du Nouvel An de Rizin au Japon samedi, Pacquiao a révélé qu’un accord avait été conclu pour son retour sur le ring et qu’il était “excité de combattre un combattant japonais.”

𝐀 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓… Le Pacman, @MannyPacquiao lui-même combattra dans le ring RIZIN en 2023 contre un combattant japonais 🇯🇵 ! [ #RIZIN40 | @FiteTV PPV link in bio ] pic.twitter.com/iLPMIK9wRj – RIZIN FF anglais (@rizin_English) 31 décembre 2022

“Il y a quelques mois, j’étais ici en tant qu’invité et aujourd’hui j’ai une annonce très excitante ce soir“, a déclaré la star philippine.

“Je me suis mis d’accord avec Rizin pour combattre l’année prochaine, la date sera bientôt annoncée et aussi mon adversaire que Rizin choisira. Je suis ouvert et excité de combattre un combattant japonais.”

Pacquiao a été rejoint à l’intérieur du ring par le chef Rizin Nobuyuki Sakakibara, avec une foule pleine à craquer dans la célèbre Saitama Super Arena, rugissant leur appréciation du vœu de Pacquiao d’affronter un combattant de nationalité japonaise.

Le boxeur légendaire rejoindra l’un de ses anciens adversaires les plus célèbres, Floyd Mayweather, pour avoir concouru sur le ring de Rizin.

Mayweather a déjà affronté le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa lors d’un combat d’exhibition le soir du Nouvel An 2018 et à nouveau en septembre de cette année contre le combattant MMA Mikuru Asakura, gagnant facilement au premier et au deuxième tour, respectivement.

Pacquaio a pris sa retraite de la boxe professionnelle après sa défaite contre Yordenis Ugas en août 2021, mais a depuis combattu dans une série de quatre combats d’exhibition, remportant les quatre.

S’exprimant précédemment, Pacquiao a admis qu’il apprécierait la chance d’échanger des coups une fois de plus avec Mayweather – et qu’il le ferait dans un combat professionnel, plutôt qu’une exposition, si cela pouvait être arrangé.

“Je suis prêt à avoir un vrai combat avec lui, pas une exhibition», a-t-il déclaré à Fight Hype.

“Nous devons répondre à ces questions dans l’esprit des fans. J’ai été affecté la première année parce que les gens me demandaient : ‘Quand est la revanche ?‘”

Les deux hommes ayant désormais des liens avec le ring de Rizin, une revanche du combat le plus rentable de tous les temps ne peut peut-être pas être entièrement exclue.