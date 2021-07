L’icône de la boxe Jones Jr révèle à quel point Mike Tyson frappe encore fort – et dit qu’il faudrait 10 millions de dollars pour le ramener sur le ring (VIDEO)

Jones Jr, 52 ans, a de nouveau chaussé ses gants en novembre de l’année dernière lorsqu’il a affronté l’icône du ring Tyson lors d’un match d’exhibition bien accueilli en Californie qui a été déclaré nul.

Tyson a depuis suggéré qu’il pourrait à nouveau se mettre entre les cordes pour des expositions similaires, bien que Jones Jr insiste sur le fait que le prix devrait se situer dans la région à huit chiffres pour qu’il envisage de le faire.

« Écoutez. S’ils ne dépensent pas 10 millions de dollars pour me parler, je ne veux pas en parler. Parce que je suis un artiste. Je suis un artiste », Jones Jr a déclaré à RT Sport lors d’une récente conférence de l’AIBA en Suisse.

« Il y a à peine deux jours, j’ai sorti une chanson de rap avec environ 50 artistes ou plus. Artistes de la vieille école: Chuck D [of Public Enemy]. Je veux dire, Twista. Des artistes qui sont légendaires dans le business de la musique rap. »

« Moi-même, [former basketballers] Shaquille O’Neal, Ron Artest. Nous avons fait cette chanson. Nous sommes sur cette chanson. Avec ces légendes du hip hop. Cela fait maintenant de moi une véritable légende du hip hop. Tu me comprends? » Jones continua.

« Alors, pourquoi devrais-je prendre le risque de vous laisser tous tirer sur ma tête qui pourrait faire tomber quelque chose ici pour que je ne puisse plus rapper, alors que je peux rapper pour toujours, et je suis maintenant un véritable double platine légende du hip hop. Je vais vous laisser tout gâcher pour quelques millions de dollars ?

« Non. Si tu n’en as pas 10, je ne veux pas parler » il a confirmé.

Jones Jr a cependant fait la lumière sur le tirage au sort controversé et sur sa volonté d’affronter Iron Mike.

« Je ne voulais pas revenir sur le ring, mais à mon apogée, je voulais combattre Mike Tyson », dit Jones.

« Alors, quand Mike a dit qu’il voulait avoir une exposition et qu’ils m’ont appelé, je me suis dit ‘Bien sûr! Je le ferai gratuitement. Je voulais juste y entrer avec lui de toute façon.’

« Je n’étais pas si en colère contre la situation, j’étais juste si heureux parce que j’ai toujours voulu voir ce que c’était que d’être frappé par Mike. »

« Et quand Mike vous frappe, vous avez l’impression qu’un cheval vous donne des coups de pied. Vous savez, un coup de pied de cheval à la tête peut vous tuer. Et c’est ce que ressentent les coups de poing de Mike. » a-t-il révélé.

« Quand Mike vous frappe, c’est comme vous n’avez jamais ressenti auparavant, surtout être un gars plus petit, d’une stature plus petite que lui. C’est un gars beaucoup plus gros. Il avait 220 ans [pounds] mais il en portait 300 à la fois. Le plus gros que j’ai été est de 225 mais c’était en tant que gros garçon comme je le suis maintenant.

« C’était un 220 musclé. Il était un 300 assez épais. Ce n’était pas un 300 flasque. Il avait un peu de tripes. Mais il était assez large, vous voyez ce que je veux dire?

« Être avec Mike, cela m’a surpris, car la puissance était exactement ce que je pensais qu’elle serait, mais la défense était bien meilleure que je ne le pensais, même à 54 ans.

« La défense était la chose la plus importante. J’ai été choqué qu’il puisse encore être aussi défensif à 54 ans. »

Sondé pour savoir s’il devait se rappeler comment Tyson à son apogée était surnommé «L’homme le plus méchant de la planète», Jones Jr était affirmatif.

« Bien sûr. Bien sûr, vous devez y penser. Regardez-le. Il ressemble toujours à un tueur. Et il est toujours Mike Tyson.

« La dernière chose à laisser à un boxeur est sa puissance de frappe. En fait, parfois, à mesure que les gars vieillissent, ils deviennent plus forts et meilleurs à frapper, ils deviennent juste un peu plus lents avec ça.

« Donc lui, c’est un poids lourd qui n’a jamais été lent. Il est terriblement explosif. C’est juste qui est Mike Tyson. Alors bien sûr, vous devez faire attention à tout ce qui concerne Mike. »

Comme le grand a dit « ne compte pas les jours, fais que les jours comptent ». pic.twitter.com/ax4UQydN60 – Roy Jones Jr. (@RealRoyJonesJr) 1er février 2021

En ce qui concerne son héritage, Jones Jr a confirmé qu’il se considérait comme le meilleur combattant de tous les temps sur les seules réalisations, car personne n’est jamais devenu pro en tant que poids moyen léger et est devenu un champion des poids lourds.

« Je me classe au-dessus de tous les boxeurs dans mon esprit. À mon avis. Juste à cause de ce que j’ai accompli. D’autres peuvent différer. D’autres peuvent avoir leur propre opinion.

« Personne n’est jamais né pour faire ça. Et vous me dites que ce n’est pas livre pour livre le meilleur combattant de tous les temps ? Nous parlons de livres ici. Nous parlons de 154 au poids lourd. Ce sont des livres. Et ils appelez cela livre pour livre. Alors, comment cet homme n’est-il pas clairement, le plus méchant livre pour livre à le faire? «

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial)

« C’est presque incontestable » Jones Jr a continué.

« Parce que lorsque vous regardez ces poids inférieurs, parfois trois, quatre, cinq livres séparent ces catégories de poids inférieurs. Mais à mesure que le poids augmente, plus de kilos les séparent. Donc, quand vous parlez de 154 livres aux poids lourds, cela couvre beaucoup plus de 102 ou 115 livres à 150.

« Lorsque vous passez de 100 à 154, cela ne fait que 54 livres. Mais si vous passez de 154 livres à certains champions poids lourds, vous en avez maintenant 265. Certains peuvent être supérieurs ou proches de 300.

Demandant à quel point Andy Ruiz était lourd la dernière fois qu’il a combattu Joshua, Jones a déclaré: « C’est donc beaucoup de poids. C’est plus de poids que quiconque ne pourra jamais dire qu’ils en ont couvert. Y a-t-il vraiment un argument à propos de livre pour livre si vous y réfléchissez? Non! »