L’icône de « Days Of Our Lives » Deidre Hall s’exprime sur la mort de Drake Hogestyn (EXCLUSIF)

Deidre Hall s’exprime sur la perte de l’une de ses co-stars les plus aimées.

L’icône de « Days of Our Lives » a partagé son chagrin suite à la mort de son camarade Drake Hogestyn, racontant à Access Hollywood dans une déclaration exclusive l’héritage personnel et professionnel que son ami et collègue de longue date laisse derrière lui.

« Depuis près de 4 décennies, Marlena Evans et moi aimons le même homme. John de Marlena est un héros emblématique, la sauvant sans faille de toutes les affaires de méchants », a déclaré Hall en partie, faisant référence à son alter ego de « Days ». « Mon partenaire d’acteur a été incroyablement professionnel dès son entrée en studio ; impeccable dans sa préparation et prêt à toute éventualité dans n’importe quelle scène.

Elle a ensuite loué le comportement de Hogestyn sur le plateau et son dévouement envers ses proches.

« Il était aimable et gentil avec tout le monde, du personnel de direction à l’équipe de nuit. Drake aimait ce qu’il faisait et adorait et respectait tous ceux avec qui il le faisait. Cela dit, nous avons toujours su que ses deux plus grands amours étaient sa famille et les Yankees », a ajouté Hall. «Victoria et leurs enfants étaient véritablement le centre de sa vie. Drake est très aimé de tous ceux qui l’ont connu et il nous manquera au-delà de toute mesure. Nous continuerons, comme il nous a toujours encouragé, à nous diriger vers les clôtures.

Hogestyn est décédé le 28 septembre, juste un jour avant son 71e anniversaire. Son dernier épisode de « Days » a été diffusé quelques semaines plus tôt.

Ses fils à l’écran, Eric Martsolf (Brady Black) et Christopher Sean (Paul Narita) ont partagé d’adorables souvenirs de Hogestyn lors d’une séance exclusive avec Access Hollywood, et vous pourrez vous connecter le 2 octobre pour en savoir plus sur « Days of our Lives ». « Famille uniquement sur Access – vérifiez vos annonces locales.