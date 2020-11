L’icône de Corrie, William Roache, évoque 60 ans en tant que “ tragédie grecque d’un seul homme ” Ken Barlow

Après six décennies en tant que Ken Barlow, l’acteur William Roache fait autant partie de Coronation Street que les pavés.

Mais lorsqu’il a mis les pieds pour la première fois à Weatherfield en 1960, il n’avait jamais imaginé qu’il apparaîtrait encore dans les grandes histoires lorsque le feuilleton ITV a célébré son 60e anniversaire.

Comme beaucoup d’acteurs en poste, il craignait d’être licencié – et cette peur était renforcée par le fait que Ken ne semblait pas vraiment être un résident naturel de la rue.

Il dit: «Le problème avec Ken était qu’il était un diplômé universitaire instruit d’une petite rue. Alors pourquoi est-il toujours là? Il aurait évolué. Il serait monté dans le monde.

«Il devait y avoir cet élément d’échec. C’était principalement dans ses relations.

«Bien sûr, il a toujours voulu écrire 'le livre' et cela ne s'est jamais produit. Il fallait donc avoir tout ça. C'était difficile à surmonter.







Mais Roache a trouvé Ken un compagnon à long terme bienvenu.

Il dit: «Ken a toujours protesté pour ce qui est juste. Il a participé aux marches du CND et aux manifestations contre la guerre du Vietnam dans les années soixante.

«Il prend toujours position pour la paix, l’amour et une communauté bienveillante. Je suis tout à fait d’accord avec cela.

Roache pensait que son temps était écoulé il y a aussi longtemps qu'en 1971, lorsque la première femme de Ken, Valérie, a été tuée en 1971 – électrocutée par un sèche-cheveux défectueux.







La star du dernier Tango à Halifax, Anne Reid, qui jouait Valerie, avait voulu y aller mais Roache craignait que les patrons ne le fassent aussi partir.

Il dit: «Je me suis alors demandé s’ils allaient me garder ou non. Je ne savais pas. Mais c’était très tôt.

À d'autres moments, il a brièvement envisagé d'arrêter. «Dans la quarantaine, j'y ai longuement réfléchi et j'ai vraiment tout examiné», dit-il. «Mais j'ai tellement aimé ça. J'ai pensé à partir mais pas vraiment sérieusement et je ne l'ai jamais mis en action de quelque manière que ce soit.





Maintenant, Roache, 88 ans, est le seul membre restant de la distribution originale, est toujours fermement installé au 1, Coronation Street – et détient le record du monde Guinness en tant que star du savon la plus ancienne,

Il est apparu dans plus de 10 000 épisodes au cours desquels il y a eu 57 naissances, 146 décès et 131 mariages. La perte de Valérie n’était qu’une des nombreuses tragédies que Ken a dû endurer.

Sa deuxième épouse est également décédée, tout comme ses parents et son jeune frère David.

Roache dit: «Ken était un peu une tragédie grecque d'un seul homme.»







Pour l’anniversaire marquant du 9 décembre, il est impliqué non pas dans un mais deux énormes scénarios. Dans l’un, il est lancé contre le méchant Ray Crosby dans une bataille pour sauver les briques et le mortier de Coronation Street.

Roache dit qu’il aime l’intrigue, dans laquelle lui et les autres résidents organisent un sit-in de protestation pour arrêter les plans de démolition du promoteur.

L’acteur Mark Frost, qui joue le prédateur Crosby, dit que son personnage se situe quelque part entre Harvey Weinstein et Donald Trump.

Il dit: «Il se nourrit d'être détesté. C'est presque comme s'il détestait la sentimentalité de Coronation Street et détestait cette idée de communauté.







Ken, bien sûr, est à l’opposé de cela. Son autre grand scénario implique que son fils Peter, troublé, tombe du wagon – et découvre avec qui Carla a couché.

Roache dit: «Il se soucie de sa famille, même si elle est vraiment dysfonctionnelle. C’est merveilleux et longtemps que cela continue.

Mais dès le début, il y a 60 ans, Roache a d’abord refusé le rôle parce qu’il voulait se faire un nom à Londres.

Il l'a finalement accepté lorsque son agent lui a dit que cela ne durerait que 11 semaines.









Aujourd’hui, 60 ans plus tard, le patron du savon ITV, John Whiston, a salué sa persévérance en disant: «Quelle carrière incroyable. Bill est un vrai marathonien. C’est incroyable.”

Roache estime que l’émission, qui est toujours en tête des cotes avec une audience régulière de sept millions, continuera à fonctionner et à fonctionner. Louant les téléspectateurs fidèles, il déclare: «Nous sommes devenus des amis pour la vie. Et pour cette loyauté, je suis éternellement reconnaissant.

Il a hâte de célébrer le 100e anniversaire de Ken avec une pinte dans les Rovers. Il ajoute: «J’ai huit ans de plus que Ken, donc j’y arriverai le premier.»

Trois émissions spéciales d’une heure sur Coronation Street seront diffusées les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 décembre sur ITV à 19h30.