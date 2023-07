L’icône de Coronation Street s’inscrit pour se déshabiller pour The Real Full Monty en hommage à son défunt frère bien-aimé

SHERRIE HEWSON est mise à nu et se déshabille – après s’être inscrite pour participer à The Real Full Monty.

L’ancienne star de Corrie Sherrie, 72 ans, a déjà commencé le tournage de la série à succès d’ITV, qui reviendra sur nos écrans plus tard cette année.

Sherrie Hewson est mise à nu et se déshabille – après s'être inscrite pour participer à The Real Full Monty

The Real Full Monty voit des célébrités se déshabiller pour souligner l’importance de vérifier votre corps pour le cancer et de recréer le célèbre strip-tease du film britannique classique.

Sherrie fera le spectacle en l’honneur de son frère bien-aimé Brett Hutchinson, 71 ans, décédé tragiquement des suites d’une tumeur cérébrale incurable en avril 2020.

Une source a déclaré: «Quand Sherrie a été invitée à faire le spectacle pour la première fois, elle avait quelques réserves – pouvait-elle vraiment se déshabiller devant la nation?

« Cela fait trois ans qu’elle a perdu Brett et après avoir parlé à sa famille, c’était le bon moment pour faire quelque chose pour sensibiliser le public. »

Plus tôt cette année, The Sun a révélé que The Real Full Monty serait de retour pour une autre série.

Comme son nom l’indique, la série est basée sur le film de 1997, mettant en vedette Robert Carlyle, qui relatait les efforts désespérés auxquels un groupe de métallos licenciés irait pour gagner de l’argent.

Le Real Full Monty a été diffusé pour la première fois en 2017 avec seulement des stars masculines. Le line-up comprenait Harry Judd, le beau gosse de McFly, le danseur Wayne Sleep et la pin-up de savon Matthew Wolfenden.

À la quatrième série, une gamme de femmes célèbres participait également, notamment les acteurs de feuilleton Linda Lusardi, Hayley Tamaddon et la présentatrice Coleen Nolan.

Un initié de la télévision a déclaré: «Cette émission s’est avérée extrêmement populaire auprès des téléspectateurs car elle a fait rire tout en braquant les projecteurs sur des sujets sérieux.

« Les années précédentes, les producteurs ont essayé de modifier le thème général et cette année ne fera probablement pas exception. »

