L’icône de Chelsea affirme BRUTALEMENT que la meilleure position de Kai Havertz pour Arsenal est « sur le banc »

L’ancien défenseur de Chelsea, Frank Leboeuf, a lancé une attaque cinglante contre Kai Havertz d’Arsenal, affirmant que la meilleure position de l’Allemand se trouve parmi les remplaçants.

Havertz a quitté Stamford Bridge cet été après trois années frustrantes avec les Blues, rejoignant les Gunners dans le cadre d’un contrat de 65 millions de livres sterling.

Mais le joueur de 24 ans ne s’est pas encore complètement intégré aux côtés de Mikel Arteta, se retrouvant dans et hors du 11 de départ.

Franck Leboeuf (Crédit image : Aurélien Meunier/Getty Images)

Et Leboeuf – qui a joué pour Chelsea entre 1996 et 2001, remportant deux FA Cup – pense que c’est le meilleur endroit pour Havertz en ce moment. Il a dit ESPN FC:

« Peut-être maintenant, sur le banc [is best] parce qu’il ne dérange pas les autres. Nous en avons parlé en pré-saison quand nous avons su qu’il avait signé. Son positionnement va affecter le reste des milieux de terrain : ils sont déséquilibrés à cause de lui et d’Odegaard jouant presque dans la même ligne.

Mais Leboeuf ne s’est pas arrêté là ; le Français est même allé jusqu’à qualifier la signature de Havertz par Arsenal d’erreur. Il a continué:

« Ce qui a rendu Arsenal fort la saison dernière, c’est qu’Odegaard essayait seul de créer le jeu et que les autres travaillaient pour lui. Peut-être [Havertz could play] à gauche, mais quand on a Trossard et Martinelli, je ne vois pas de place pour lui. Je pense que de la part d’Arteta, c’était une erreur d’embaucher Havertz ; Je ne trouve pas de bonne position pour lui. »

Il est cependant difficile de voir Havertz aller quelque part de si tôt : il a mis la plume sur un contrat de cinq ans à l’Emirates Stadium.

