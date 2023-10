L’icône de Big Brother, Chantelle Houghton, explique comment la célébrité a ruiné sa vie et l’a rendue chauve avant le retour de la série

ELLE était la fille d’à côté qui a conquis le cœur de la nation – et du leader des Ordinary Boys, Preston. Mais aucune des deux romances n’était destinée à durer.

Chantelle Houghton a été envoyée chez Celebrity Big Brother en 2006 pour faire croire à ses célèbres colocataires qu’elle était aussi une star.

Chantell Houghton était la fille d'à côté qui a conquis le cœur de la nation – et du leader des Ordinary Boys, Preston. Mais aucune des deux romances n'était prête à durer

Chantelle et Preston se sont mariés en 2006, mais le mariage n'a pas duré et le couple s'est séparé moins d'un an plus tard.

Et la pétillante fille d’Essex en est rapidement devenue une, commandant des sommes à six chiffres pour des interviews dans des magazines et épousant Preston dans une robe confectionnée par la créatrice de robes de mariée de la princesse Diana.

Cependant, son mariage s’est effondré après seulement dix mois et Chantelle a fini par se débattre avec son poids fluctuant et travailler chez The Body Shop.

Mais maintenant, Chantelle, 40 ans, n’a jamais été aussi belle et ne s’est jamais sentie aussi bien – après avoir abandonné le jeu de la célébrité.

«Je devais me retirer des projecteurs pour ma santé mentale», dit-elle depuis le canapé de la maison de son amie à Battersea, dans le sud de Londres.

« Je vivais une période vraiment horrible. J’ai été maltraitée pendant très, très longtemps.

« Je me suis perdu dans beaucoup de misère et je me remets petit à petit et j’apprécie d’être la personne que j’ai toujours été. »

Avec le retour de Big Brother sur nos écrans ce dimanche, maintenant sur ITV, Chantelle se souvient de la série qui a changé sa vie.

Elle travaillait comme intérimaire chez NatWest lorsqu’elle a été mise sous les projecteurs de la quatrième série du spin-off des célébrités, se faisant passer pour un groupe de filles fictif Kandy Floss.

Elle est apparue dans la célèbre maison sur Channel 4 aux côtés de noms du showbiz, dont Michael Barrymore et le regretté chanteur de Dead Or Alive, Pete Burns.

Les téléspectateurs sont tombés amoureux d’elle du jour au lendemain et elle est devenue la gagnante, après avoir noué une relation amoureuse avec son colocataire, la pop star Preston.

Après leur divorce en novembre 2007, Chantelle a entretenu plusieurs relations très médiatisées, notamment avec le présentateur de télévision Rav Wilding et le combattant travesti en cage Alex Reid – avec qui elle partage sa fille Dolly, 11 ans.

Les fans ont été fascinés non seulement par sa vie amoureuse, mais aussi par ses difficultés avec son poids, et elle est devenue connue comme une personne au régime yo-yo.

Elle explique : « Je ne mangeais pas, ou alors je mangeais seulement quand j’avais faim. Et puis, quand j’étais affamé, je mangeais tout ce qui me tombait sous la main. Je m’arrêtais chez McDonald’s ou je prenais un sac de chips ou un sac de chips.

Désormais sans sucre, Chantelle végétalienne a maintenant perdu cinq kilos en deux ans et dit qu’elle se sent mieux à tous points de vue.

Elle déclare : « Je l’ai perdu de manière très saine, sans aucun régime fou. Cela a été un changement complet de style de vie.

«Je suis complètement sans sucre et je ne mange aucun aliment transformé, juste très sain, je mange les bons aliments, je reçois les bons nutriments.

« Je me sens tellement mieux, sur le plan de la santé, de l’esprit et du corps. »

Et ce n’est pas seulement le poids de Chantelle qui a considérablement changé depuis la dernière fois que nous l’avons vue sur nos écrans.

Lorsqu’elle est entrée dans la maison de Big Brother, elle avait des extensions de cheveux blonds – mais le look caractéristique faisait tomber ses mèches.

Maintenant, elle a abandonné les extensions de cheveux et a adopté sa couleur brune naturelle.

Elle dit : « Parce que j’étais si blonde et à cause de la traction des extensions, je me suis retrouvée avec tellement de zones chauves.

«J’ai donc retiré toutes les extensions, je suis devenue foncée et je fais juste des traitements hebdomadaires à la Kerastase sur mes cheveux et je prends soin de moi maintenant.

Chantelle avait postulé pour Big Brother à un « carrefour » de sa vie.

Bien qu’elle ait été rejetée de la sixième série, les producteurs l’ont tellement aimée qu’ils l’ont présentée comme un joker dans la version célébrité.

« Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc ça m’a un peu sauvé la vie », dit-elle en riant.

«J’avais imaginé franchir ces portes tellement de fois parce que j’étais si près d’y entrer l’année précédente, sur le Big Brother normal.

« Mais c’était un rêve devenu réalité, un moment ‘Oh mon Dieu, je l’ai fait’.

« C’était incroyable. Le souvenir pour moi est encore si vivant dans mon esprit, c’est comme si c’était hier.

Rencontrer Preston, aujourd’hui âgé de 41 ans, reste la partie préférée de Chantelle de son expérience dans la populaire émission de télé-réalité, même si leur relation ne devait pas durer.

Elle dit : « Être dans la maison et rencontrer Preston a été un véritable tourbillon. C’était un moment tellement heureux. J’ai finalement surmonté le fait que j’étais la seule non-célébrité, j’avais réussi la tâche, et puis je tombais lentement amoureux de quelqu’un.

« C’était un rêve devenu réalité, c’était vraiment merveilleux. »

Chantelle n’a pas vu Preston depuis trois ans, mais ils parlent toujours et sont en bons termes, et elle dit qu’ils sont « de très bons amis ».

Et elle attribue la fin de leur mariage à leur âge et à la publicité qu’ils recevaient à l’époque.

Elle dit : « J’ai toujours tellement d’amour pour lui. Nous étions si jeunes et c’était tellement intense.

«C’était comme une romance de vacances, mais c’était tellement plus intensifié.

«Nous avons déménagé à Brighton. Je n’avais ni famille ni amis qui vivaient là-bas et il y avait énormément de pression sur lui parce qu’il était la seule personne que je connaissais là-bas.

«C’était tellement amplifié, nous étions dans la presse la plupart du temps et nous étions des bébés.

« Je n’ai absolument aucun regret et je l’adore toujours. »

Depuis son divorce, Chantelle a été fiancée à deux reprises, avec Alex Reid en 2011 et avec Michael Strutt, promoteur immobilier et réparateur de jantes en alliage, dont elle s’est séparée en 2021.

Mais elle n’a plus jamais réussi à se retrouver dans l’allée.

Cependant, elle ne recherche pas actuellement l’amour.

Elle dit : « Je ne sors pas avec quelqu’un, mais je ne suis pas disposée à sortir avec quelqu’un. Je n’ai pas le temps pour ça et je ne veux pas sortir juste pour sortir avec quelqu’un.

«Si je rencontrais quelqu’un et que je l’aimais vraiment, j’adorerais avoir un rendez-vous mais, pour le moment, je n’ai rencontré personne que j’aimerais poursuivre.

« Mais qui sait? Peut-être qu’il est là-bas, peut-être pas.

Dans une publication émouvante sur Instagram en novembre dernier, Chantelle a expliqué qu’elle avait subi « des abus narcissiques et un contrôle coercitif » dans une relation passée.

« Traumatismes et moments difficiles »

Elle a écrit : « Pendant si longtemps, je me suis sentie seule et isolée et j’avais l’impression que personne ne savait ce que je vivais ni ce que je ressentais. » En parler au monde était une « guérison ».

Maintenant, Chantelle dit qu’elle est sortie de l’autre côté.

Elle dit : « Pour le moment, tout ce qui m’importe, c’est d’être heureuse avec moi.

«Il y a des années, je pensais toujours ‘tu trouveras ton bonheur chez quelqu’un d’autre, quelqu’un d’autre te soignera, te rendra heureux’.

« Mais en fait, j’ai réalisé que c’est avec toi-même qu’il faut être heureux, et je suis heureux tout seul.

« Il y a des années, si quelqu’un m’avait dit que j’avais besoin de me retrouver, j’aurais été l’ignorant qui répondrait : « Où vas-tu être ? Chez Tesco ? Mais j’en comprends totalement le sens maintenant.

«Lorsque vous traversez un traumatisme et des moments difficiles, vous comprenez un niveau plus profond des choses, et je me suis retrouvé et je sais qui je suis et où je veux être.

Après la fin de son mariage avec Preston, Chantelle a fini par lutter contre son poids fluctuant et a travaillé chez The Body Shop.

Après son divorce en 2007, Chantelle a eu plusieurs relations très médiatisées, notamment avec le présentateur de télévision Rav Wilding et le combattant travesti en cage Alex Reid, ci-dessus.

« Je suis dans un endroit tellement génial maintenant, j’ai un plan pour mon avenir et je suis enthousiasmé par le prochain chapitre de ma vie. »

Et avec le retour imminent de Big Brother, les souvenirs de son séjour à la maison sont revenus.

«Je repense à mon séjour à Big Brother avec de si bons souvenirs», dit-elle. «J’ai l’impression que c’était une vie différente, mais j’ai l’impression d’avoir vécu tellement de vies.

« Ce que j’ai vécu, je ne peux vraiment en parler à personne, parce que c’est fou, non ? Il n’y a pas de travail comme celui-là à Pôle Emploi, n’est-ce pas ?

« Cela m’a donné tellement d’opportunités pour lesquelles je suis très reconnaissant, les pays que j’ai visités, la nourriture que j’ai pu goûter, juste de bons moments. »

Chantelle, qui est revenue à la maison en 2010 pour Ultimate Big Brother, terminant troisième, est l’une des favorites qui, selon les rumeurs, reviendraient. Et le ferait-elle ?

« Bon sang oui, je referais Big Brother, j’y courrais », confie-t-elle.

«Je veux dire, cela fait cependant plusieurs semaines sans factures, sans achats de nourriture, sans responsabilité.

« Vous êtes nourris, vous êtes abreuvés, vous jouez à des jeux, vous pourriez même en sortir vainqueur – alors oui, absolument. J’y retournerais ! »