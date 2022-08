L’icône brésilienne Zagallo fait de “bons progrès”, selon l’hôpital

Rio de Janeiro (AFP) – Mario Zagallo fait de “bons progrès”, a indiqué lundi l’hôpital traitant l’emblématique footballeur et entraîneur brésilien pour une infection respiratoire.

Les tests indiquent que l’homme de 90 ans “réagit bien au traitement ordonné par l’équipe médicale”, ajoute le bulletin de l’hôpital Barra D’Or à Rio de Janeiro.

Zagallo, la première personne à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, a été admis en soins intensifs à la clinique la semaine dernière.

En tant qu’attaquant, il faisait partie des équipes brésiliennes qui ont remporté la Coupe du monde en 1958 et 1962 aux côtés de Pelé.

Il a ensuite été entraîneur pour le titre du Brésil en 1970, entraîneur adjoint pour la victoire de la Selecao en 1994, et entraîneur à nouveau en 1998 lorsque le Brésil a perdu en finale face à la France.

Les seuls autres à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur sont l’Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018).

L’apogée de Zagallo a sans aucun doute été la Coupe du monde de 1970 au Mexique.

Bien qu’il n’ait été nommé entraîneur que récemment, son équipe a remporté le titre en jouant une marque spectaculaire de football faisant des joueurs tels que Jairzinho, Tostao, Gerson et Rivellino des noms connus dans le monde entier, aux côtés du talisman de l’équipe Pelé.