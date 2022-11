L’icône belge Vincent Kompany pense qu’ils peuvent gagner la Coupe du monde

DOHA, Qatar — En 2010, j’ai écrit un morceau pour le Times de Londres sur le fait qu’aucun pays ne pouvait rivaliser avec le groupe de jeunes belges extrêmement doués – alors âgés de 16 à 22 ans – et se demandait s’ils pourraient gagner une Coupe du monde en 2014 ou 2018. À mon insu, Vincent Kompany, déjà un joueur établi à Manchester City, s’était posé la même question.

“C’était quelques années avant ça, je pense 2003 ou 2004”, m’a-t-il dit ainsi qu’à Julien Laurens lorsque nous nous sommes assis avec lui pour un épisode de “Gab and Juls Meets…”.

“Je n’étais qu’un enfant, peut-être 17 ans, mais j’ai parlé de la façon dont nous, les Belges, avions un complexe d’infériorité, peut-être parce que nous sommes un petit pays. Mais au niveau des jeunes à Anderlecht, nous avions une équipe si forte et nous battions tout le monde. confortablement – même le Real Madrid. Et puis nous faisions irruption dans la première équipe et tout d’un coup, nous ne pouvions plus rivaliser.”

Et pourtant, cette génération de joueurs belges, en tant que groupe, a concouru. Avec Kompany comme une sorte de figure de “grand frère”, ils ont occupé la première place du classement FIFA de 2017 à 2021 et, depuis 2014, n’ont jamais été en dehors du top cinq. Que devaient-ils montrer pour cela en termes d’argenterie? Trois sorties en quart de finale et une demi-finale dans les tournois majeurs. Et maintenant, alors qu’ils ouvrent Qatar 2022 contre le Canada mercredi soir, la question est de savoir si cette fenêtre d’opportunité s’est fermée.

À 36 ans, Kompany est maintenant le manager de Burnley, et ils sont en tête du deuxième vol de l’Angleterre lors de sa première saison en charge. Il a joué son dernier match pour la Belgique en 2019, mais il est clair que ses sentiments pour les “Red Devils” restent forts.

“On a été numéro un mondial pendant six ou sept ans, la régularité était là”, raconte-t-il. “Mais c’est un tournoi et il y a un match nul et tout peut arriver. Et ce sont de belles marges. Regardez ce qui s’est passé en 2018. Nous sommes en phase de groupes et nous affrontons l’Angleterre dans le dernier match, et nous savons que l’équipe perdante aura le chemin le plus facile vers la finale. Alors, que faisons-nous ? Bien sûr, nous gagnons ce match et tout d’un coup, nous devons dépasser le Japon, le Brésil et la France.”

Kompany dit que terminer troisième de la dernière Coupe du monde était toujours un résultat fantastique pour la Belgique, et il a raison. Même la défaite face à la France en demi-finale, décidée par le but de Samuel Umtiti, est venue avec la plus mince des marges. En effet, c’est une des particularités de la Coupe du Monde. Des verdicts sont rendus, des héros sont oints, des méchants sont décrétés et des empreintes carbone massives sont générées en tirant des conclusions. Et pourtant, au maximum, une équipe jouera sept matchs.

“Ce n’est rien… sept matchs”, dit Kompany. “Et une Coupe du monde ne ressemble à rien d’autre. Il faut atteindre son apogée au bon moment. Nous étions à notre apogée en 2018 contre le Brésil en quart de finale et nous devions l’être, car ils étaient si bons. Et puis la demi-finale contre la France a été jusqu’aux coups de pied arrêtés… [France keeper] Hugo Lloris a réalisé un superbe arrêt de Toby Alderweireld, et ils ont marqué sur un poteau proche sur un corner. Ce sont des marges. J’adore participer aux Coupes du monde et aux tournois comme ça… J’adore ça. Mais je n’en tire jamais de conclusions. C’est inutile. La meilleure équipe du monde [rarely] remporte la coupe du monde.”

Kompany est en plein essor en tant que manager avec Burnley ces jours-ci, mais il faisait partie intégrante de l’équipe nationale belge en tant que joueur et croit beaucoup en ses anciens coéquipiers pour aller loin au Qatar. Isaac Parkin/PA Images via Getty Images

Cela fait partie de l’appel cruel de ce tournoi. Le jeu de club récompense la cohérence du genre que son ancien manager, Pep Guardiola, a mis en place à Manchester City, remportant quatre des cinq derniers titres de Premier League. La Coupe du monde récompense les moments, les sommets et les hasards. C’est peut-être pourquoi il est toujours optimiste sur la Belgique.

“Je pense qu’ils peuvent [win it]”, dit-il. ” D’autres équipes peuvent aussi être favorites, mais elles peuvent gagner de la même manière que l’Italie l’a gagné. [in 2006]. Avec une équipe expérimentée, disciplinée et organisée et ayant l’avantage d’être ensemble depuis longtemps. Et avoir des vainqueurs de match et des changeurs de jeu dans l’équipe. Vous en avez besoin dans les tournois.”





Vous pouvez voir d’où il vient. Il y a beaucoup d’expérience, de Thibaut Courtois entre les poteaux, à Toby Alderweireld et Jan Vertonghen à l’arrière, à Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Yannick Carrasco au milieu de terrain, à Dries Mertens, Romelu Lukaku et Eden Hazard plus haut sur le terrain.

Bien sûr, Hazard a été blessé et a connu 18 mois difficiles, tandis que Lukaku s’efforce de retrouver sa forme physique et pourrait ne pas être de retour pour la phase de groupes. Et oui, l’expérience est un autre mot pour “vieux” dans le langage du football. Mais l’âge est plus un problème sur une longue saison de club encombrée. En quelques semaines en décembre, même quelqu’un dans la trentaine peut le vider. Et tandis que Hazard et Lukaku restent des points d’interrogation, qui peut dire que ce n’est pas quand tout se réunit au hasard, même brièvement ?

De plus, il n’y a pas de discussion quand il s’agit de gagnants de match ; peut-être que la France et le Brésil sont plus bénis dans ce département. La Belgique a à la fois un gardien fermé à Courtois et, sans doute, le meilleur milieu de terrain offensif du monde à De Bruyne. Ils n’ont qu’à cliquer au bon moment dans quelques bons matchs à élimination directe… et qui sait ?

jouer 0:31 L’ancien capitaine belge Vincent Kompany rejoint le Gab & Juls Show et explique pourquoi Kevin De Bruyne est si important pour son pays.

Ayant joué avec lui pendant des années avec la Belgique et Manchester City, Kompany rayonne positivement lorsqu’il parle de De Bruyne.

“Il a quelque chose en lui, qui est très belge… il est humble”, dit Kompany. “Cela le rend sympathique. Mais au-delà, c’est juste son cerveau de footballeur. Vous lui donnez un plan et il dirigera l’orchestre. Il voit le plan, il ferme les yeux et il le voit. Il reçoit le ballon et il sait déjà ce qu’il va faire et il l’exécute. Il suffit de courir et d’être prêt à recevoir le ballon car il sera là. Et c’est très spécial.

“Il y a une grande partie de son jeu que vous ne voyez pas. Et c’est peut-être encore plus spécial que ce qu’il fait quand il a le ballon à ses pieds.”

Faites parler Kompany de la Belgique et il rayonne d’excitation. Vous soupçonnez que s’il le pouvait, il aimerait en faire partie même maintenant. Heck, il sait que Hazard n’a pas été Hazard depuis près de trois ans, et pourtant il ne peut s’empêcher de chanter ses louanges : “Kevin exécute le plan, Eden n’a pas besoin de plan, c’est lui le plan, mettez-le sur le terrain et laissez-le partir !” Kompany est un adulte maintenant, un manager et un ex-pro, mais son anticipation et son enthousiasme sont ceux d’un fan.

Son travail quotidien est à Burnley ces jours-ci, mais une partie de son cœur et de son âme est avec sa bande de petits frères au Qatar. La Golden Generation n’a pas encore remporté de trophée. Oui, ils sont meurtris et battus et pourraient peut-être utiliser un vernis. Mais devinez quoi ? L’or ne rouille pas. Et comme Kompany le sait, dans une Coupe du monde, il suffit de briller et de scintiller pendant quelques instants, tant que ce sont les bons moments.