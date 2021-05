L’icône australienne du tennis accuse la star du basket Cambage de «  manque de respect  » dans la série de photos olympiques

Une Cambage enragée s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour se plaindre de ce qu’elle prétendait être un « Blanchi à la chaux » campagne de promotion du Comité Olympique Australien (AOC) et du fournisseur de vêtements Jockey.

«Si je l’ai dit une fois, je l’ai dit un million de fois. COMMENT JE VEUX REPRÉSENTER UN PAYS QUI NE ME REPRÉSENTE MÊME PAS #whitewashedaustralia, « Cambage a fulminé sur Instagram en partageant des images des athlètes olympiques et paralympiques sélectionnés pour la séance photo.

La star de Las Vegas Aces a semé la confusion lorsqu’elle a ajouté «Le faux bronzage n’équivaut pas à la diversité», étant plus tard obligée de préciser qu’elle ne faisait pas référence à la présence de la star du rugby autochtone Maurice Londubat dans l’une des images.

Cependant, les menaces de la double olympienne Cambage de boycotter les Jeux de cette année à Tokyo n’ont pas été bien accueillies par certains dans son pays natal.

S’exprimant à la télévision nationale, Woodbridge, 16 fois vainqueur du double du Grand Chelem, a déclaré que le basketteur n’avait pas respecté les athlètes qui figuraient sur les photos.

«Ma première pensée a été de ne pas le faire de cette façon,» Woodbridge a dit sur Channel 9 Dimanche des sports.

«Pourquoi faire ainsi? Pourquoi le faire avec la colère et les menaces? Vous ne pouvez pas menacer de vous retirer de la représentation de votre pays, vous avez le privilège d’être là et de faire quelque chose de spécial.

Le joueur de 50 ans a cité la star du tennis japonaise Naomi Osaka et l’as australien Ash Barty – qui a un héritage aborigène – comme étant des exemples à suivre.

«Si vous voulez faire quelque chose comme ça, pourquoi ne le faites-vous pas comme Naomi Osaka l’a fait? Je veux dire, elle a changé le monde. Elle n’a pas eu besoin de sortir et d’utiliser un langage et de nous menacer tous que nous avons fait la mauvaise chose ». Dit Woodbridge.

«Je dirais, bien à vous d’avoir défendu cela, mais il y a des moyens. Nous avons un autre grand ambassadeur ici en Australie dont nous venons de parler, Ash Barty. Elle le fait de la bonne façon. Ce n’est pas son style.

«Je crois juste qu’il y avait un peu de manque de respect pour les athlètes sur la photo, qui méritaient à juste titre d’être sur cette photo.»

Cambage, 29 ans, n’a pas été repentie de son explosion, se rendant samedi sur Instagram Stories pour tirer la langue avec le message: «JE N’AI PAS SOIN DE L’OPINION D’UN HOMME BLANC SUR LES QUESTIONS RACIALES. JAMAIS EU. NE LE SERA JAMAIS. »

Elle appliquera probablement la même logique aux commentaires de Woodbridge, bien qu’un groupe apparemment à Cambage soit l’AOC, qui a annoncé une représentation plus large au milieu de la rangée.

Les changements convenus à la constitution de l’AOC signifient qu’au moins un athlète aborigène et un athlète de Torres Straight Islander doivent faire partie de la commission de l’organisation, l’exécutif de l’AOC sélectionnant lui-même les individus si aucun athlète indigène n’a été élu.

Cambage – qui est né à Londres d’un père nigérian et d’une mère australienne – avait auparavant rejeté les excuses de l’AOC, déclarant: «Australie, si tu as un problème avec mes mots, tu es le problème, et tu peux embrasser mon cul noir.

«Et oui, j’ai vu les excuses. Les mots ne signifient rien pour moi. Les actions signifient quelque chose pour moi. Alors laissez-moi le voir.

Cambage a aidé l’Australie à remporter la médaille de bronze aux Jeux de Londres en 2012 et est trois fois étoile de la WNBA aux États-Unis. Elle est également à l’écart en tant que DJ et mannequin de lingerie.